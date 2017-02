Eimeldingen (mao). Bürgermeister Manfred Merstetter wurde am Donnerstagabend bei schlichtem Salzgebäck und örtlichem Winzersekt offiziell verabschiedet. War so ein minimalistischer Abschied angemessen? Diese Frage bewegte an diesem Abend so manchen.

Bernhard Bodack, Bürgermeister-Stellvertreter, sah dies dem Umstand geschuldet, „dass wir nicht wussten, wie viel Leute kommen“. Bei großem Andrang einfach noch eine Brezel-Packung vom Discounter aufzureißen, sei eben verlockend einfach. Die Inauguration des neuen Schultes am kommenden Dienstag werde im gleich schnörkellosen Rahmen stattfinden, sagte Bodack auf Nachfrage.

Doch dem ist nicht so. Auch Bürgermeister Oliver Friebolin sah das Knabbergebäck vom Discounter zur Verabschiedung von Merstetter als dem Anlass wenig angemessen an. Zu seiner Amtseinführung solle etwas mehr aufgetischt werden. „Ich habe veranlasst, dass es neben dem Knabbergebäck auch Schaarewaie und Gugelhopf geben wird“, sagte er gestern auf Nachfrage. Frisch geschmierte Schnittchen, wie andernorts durchaus üblich, wird es am Dienstag bei der offiziellen Vereidigung von Friebolin aber auch nicht geben. Den Eindruck, dass der neue Bürgermeister prasse, will man vermeiden.

Mit dieser klaren Ansage wissen die benachbarten Bürgermeister nun, auf was sie sich bei der Vereidigung des neuen Eimeldinger Bürgermeisters in der Reblandhalle einlassen. Bei der Verabschiedung von Merstetter am Donnerstag bedauerte ein Dorfoberhaupt mit einem Augenzwinkern: „Und ich hab meiner Frau gesagt, ich bekomme hier was zu essen. Jetzt muss ich über Mc Donald’s nach Hause fahren“.