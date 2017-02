Eimeldingen (dab). Der Tennisclub (TC) Eimeldingen geht mit einer neuen Vorstandsspitze in sein 40. Vereinsjahr. Thorsten Herb wurde bei der Generalversammlung zum Vorsitzenden und Charlie Maier zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Bis zuletzt war die Suche nach potenziellen Nachfolgern für die scheidenden Vorstandsmitglieder erfolglos geblieben, doch am Versammlungsabend selbst konnten alle Ämter neu besetzt werden. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Jahren auch so erfolgreich sein werden, und freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit den alten und neuen Vorstandsmitgliedern“, sagte Thorsten Herb.

Vorgänger Michael Bühler, der mit Dank für sein langjähriges Engagement verabschiedet wurde und sich auch seinerseits für die konstruktive Zusammenarbeit im Kollegium bedankte, war 18 Jahre lang im Vorstandsteam tätig, davon sechs Jahre als Vorsitzender und Kassierer. Sportlich werde er dem Verein weiterhin erhalten bleiben und in Zukunft gerne auch wieder einmal eine Aufgabe übernehmen, erklärte er. Bei stabilen Einnahmen und Rücklagen steht der schuldenfreie Verein wirtschaftlich auf einem gesunden Fundament. Auch die Mitgliederzahl habe sich mit rund 200 konstant gehalten, stellte der scheidende Vorsitzende in seinem letzten Jahresbericht fest.

Der im August 1977 gegründete TC Eimeldingen, der im laufenden Jahr das 40-jährige Bestehen feiert, wird sich am Tag der Vereine anlässlich des Dorfjubiläums 1250 Jahre Eimeldingen beteiligen, und auch am Jubiläumswochenende des Gewerbevereins mitwirken.

Ausblick

Die nächsten Arbeitseinsätze sind am 18. März (Heckenschnitt) und 25. März (Herrichtung der Plätze) geplant. Die Platzeröffnung zur neuen Saison findet am Samstag, 8. April statt. Für die kommende Saison stehen sieben Mannschaften für den TC Eimeldingen am Start: Damen, Damen 50, Damen 60 Doppel, Herren 30 in Spielgemeinschaft mit dem TC Steinen, Herren 40, Herren 60 in Spielgemeinschaft mit dem TC Rümmingen und Herren 65.

Aktuell stellt der Verein keine Jugendmannschaft. Nachdem in der zurückliegenden Saison nur noch eine U-16 Jungen-Mannschaft gemeldet werden konnte, hat sich diese mangels Interesse der Jugendlichen aufgelöst.

Wahlen 1. Vorsitzender Thorsten Herb (zuvor Michael Bühler), 2. Vorsitzender Charlie Maier (Desiree Litterst), 1. Sportwartin Julia Maiwald (Andreas Köhler), 2. Sportwartin Lena Gehring (Thomas Litterst), 1. Technikwart Günther Silbereisen, 2. Technikwart Norbert Berger, 1. Kassierer Charlie Maier (Michael Bühler), 2. Kassierer Ralph Nicolai, Schriftführerin Gretel Maag (Desiree Litterst).