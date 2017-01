Von Clemens Leutz

Die Gemeinde lässt sich die Vereine jedes Jahr tausende Euro kosten. Seit langem gewährt sie jährlich einmalige und laufende Zuschüsse. Zum Jahreswechsel erhalten sie nun ihre noch ausstehenden Mittel ausgezahlt. Gefördert wird auch die Jugendarbeit.

Eimeldingen. Als größter örtlicher Verein erhält die Spvgg Märkt-Eimeldingen auch die größte Summe, nämlich 1150 Euro, zusätzlich werden auf Nachweis bis zu 500 Euro an Wasserkosten für das Beregnen des Sportplatzes von der Gemeinde erstattet. Jeweils 160 Euro überweist die Gemeinde an den Gewerbeverein, den Tennisclub, den Badminton-Club und an den Rottweiler-Club ADRK. Ebenfalls je 160 Euro fließen an den VdK Eimeldingen-Märkt, den Frauenchor, den Männerchor „Liederkranz“, den Musikverein Märkt sowie an den Frauentreff Eimeldingen. 55 Euro erhalten die IG Frauen 2002, „Landford. im paraguayischen Chaco e. V.“ und die Bachratten-Narren.

Zudem gewährt die Gemeinde jährliche Zuschüsse für die Jugendarbeit der Vereine. Ihnen stehen für jedes nicht volljährige Mitglied jeweils fünf Euro zu. Deshalb flossen speziell für Jugendarbeit 475 Euro an die Spvvg (für 95 Jugendliche), 215 Euro an den Tennisclub (43 Jugendliche), 150 Euro an den Badmintonclub (30), 95 Euro an die Feuerwehr (19) und 35 Euro an den Musikverein (7). Darüber hinaus unterstützt die Kommune auch überörtlich Gruppierungen: Je 160 Euro flossen so an den Arbeitskreis Rauschmittel Lörrach, das Frauenhaus Lörrach und den Kinderschutzbund; 100 Euro erhielt der Weiße Ring (Hilfe für Kriminalitätsopfer), und je 55 Euro erhielten der Spastikerverein, das Jugendherbergswerk, die Kriegsgräberfürsorge, Behindertenrehabilitation, der Blinden- und Sehbehindertenverein und die Wärmestube Friedlingen.