Von Clemens Leutz

Das Organisations-Team für das Eimeldinger Dorfjubiläum ist schon weit mit den Vorbereitungen des Jahresprogramms. Dabei ergeben sich auch immer wieder Änderungen, so wird nun etwa die Dorfweihnacht um eine Woche verschoben. Ein erstes großes Plakat und Fahnen weisen bereits auf das Jubiläum hin.

Eimeldingen. Das Organisationsteam „1250 Jahre Eimeldingen“ hat zum Jahreswechsel das Jubiläumsjahr nun auch für jeden sichtbar gemacht. Das erste große Plakat mit Hinweis auf das Dorfjubiläum wurde am Ortseingang von Efringen-Kirchen her aufgestellt. Weitere sollen am Ortseingang von Märkt her und am Bahnhof platziert werden. Fahnen wurden am Rathaus, am Bahnhof, am Kindergarten St. Martin und an der Reblandhalle gehisst.

Der nächste Anlass im Jubiläumsjahr ist der Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar, ab 17 Uhr in der Reblandhalle. Dort wird sich das Organisationsteam mit Siegfried Kibbat, Elisabeth Güntert-Leber, Reinhard Huber, Reiner Jacob, Silvia Katzenstein, Hans-Jürgen Schmitt und Serge Varga in seinem neuen T-Shirt vorstellen.

Auch werden die Jubiläums-Kalender und -Regenschirme angeboten. Von den insgesamt 1250 nummerierten Schirmen für jeweils 12,50 Euro seien derzeit bereits 400 weg, berichtet Siegfried Kibbat. Ursprünglich sollten sie erst ab dem Neujahrsempfang verkauft werden, doch dann kam man auf die Idee, dass sie ja ein gutes Weihnachtsgeschenk wären – eine Rechnung, die aufging. Nun setzt Kibbat noch auf einheimische Firmen, die vielleicht nennenswerte Posten abnehmen. Ansonsten können sie natürlich beim Orga-Team erworben werden.

Von den Kalendern, die ebenfalls 12,50 Euro das Stück kosten, ließ das Orga-Team 250 Stück drucken; von ihnen sind noch rund 50 vorhanden. Interessenten können die Kalender mit Eimeldinger Motiven von Reinhard Huber beim Post-Lädele, bei der örtlichen Buchhandlung Hypatia oder natürlich beim Orga-Team einsehen.

Vom 27. Januar bis 26. März läuft die Ausstellung im Dreiländermuseum Lörrach, bei der alle fünf Markgräfler Jubiläumsdörfer dieses Jahres gewürdigt werden. Die Flyer für die Schau seien inzwischen auch fertig, berichtet Kibbat. Auf Fasnachtsfeuer (5. März), Kirchenkonzert des Musikvereins Märkt (26. März) in Eimeldingen und Bannwanderung Teil I (22. April) folgt das Festwochende (12. bis 14. Mai), bei dem nun Fred Wehrle vom Markgräfler Trachtenverein die Festrede halten wird. Nach Aktionswochende des Gewerbevereins (24./25. Juni), Badminton-Turnier (22. Juli), Dorffest (2. bis 4. September) und Bannwanderung Teil II (14. Oktober) schließt die Dorfweihnacht den Festreigen, die nun auf den 9. Dezember verlegt worden ist.