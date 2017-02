Eimeldingen (mao). Veränderung in der Hauptstraße 23 in Eimeldingen: Das rote Logo der Sparkasse Markgräflerland wird schon bald weichen, an seine Stelle tritt das ebenso rote Symbol der Sparkassenversicherung. Am Mittwoch zog in die ehemalige Sparkassen-Filiale das Partnerunternehmen für Versicherungsfragen ein.

Ein Gläschen Sekt zur Eröffnung, das ließ sich selbst Karl Jacob aus Eimeldingen mit seinen 85 Jahren nicht nehmen. Fanz nebenbei ließen sich da noch ganz konkrete Versicherungsfragen klären. So nah ist die Sparkasse auch nach der Schließung ihrer Filiale im November dann doch geblieben. Bei allen Versicherungsfragen berät die Sparkassen-Versicherung ihre Kunden weiterhin in Eimeldingen. Egal ob Grenzgänger mit speziellen Krankenversicherungsfragen, Häusle- oder Autobesitzer – ausführlich eben Kundenberaterin Claudia Krebs und Vertriebsassistentin Birgit Schmidt hier Kunden und Interessenten Hilfestellung. Übrigens nicht nur Eimeldingern. Das Einzugsgebiet des SV-Teams reicht von Grenzach bis Efringen-Kirchen.

Eingebunden ist die Filiale in das SV-Kompetenzteam in Weil am Rhein. Möglich ist solch eine wohnortnahe Filiale übrigens nur dank der stetig wachsenden Kundenzahl und durch den neuen Breitbandanschluss im Internet. „Ohne den hätten wir in Eimeldingen keine Filiale eröffnen können“, sagt Geschäftsstellenleiter Florian Behrens.

Insgesamt berät man im Einzugsbereich der Hauptgeschäftsstelle Weil am Rhein und der Niederlassung Eimeldingen mit insgesamt 14 Beschäftigten knapp 11 000 Kunden.