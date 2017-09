Ein Wunder Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet erstes Baby

12:52 Flieger von Air Berlin schießt über Sylter Landebahn hinaus

12:51 Özdemir ruft zur Geschlossenheit in Jamaika-Gesprächen auf

Berlin - Grünen-Chef Cem Özdemir hat seine Partei aufgerufen, geschlossen in Sondierungsgespräche mit Union und FDP zu gehen. Er sagte vor rund 90 Delegierten eines kleinen Parteitags, keiner habe sich vor der Wahl eine Jamaika-Koalition gewünscht. Nun komme es darauf an, sich für Ökologie, ein starkes Europa und Gerechtigkeit einzusetzen. Die Grünen wollten sich auf dem Länderrat mit dem Wahlergebnis auseinandersetzen und formell beschließen, dass eine 14-köpfige Sondierungsgruppe mit möglichen Partnern sprechen soll.

12:01 Prinz Harry und Obama gemeinsam bei "Invictus Games"

Toronto - Prinz Harry und der ehemalige US-Präsident Barack Obama haben gemeinsam ein Spiel der US-Rollstuhlbasketballmannschaft bei den "Invictus Games" in Kanada verfolgt. Fotos zeigen die beiden während des Turniers gegen die französischen Rollstuhlbasketballer in Toronto applaudierend nebeneinander. In der ersten Reihe neben Harry und Obama saßen auch der ehemalige US-Vize-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill. Der Kensington-Palast veröffentlichte auf Twitter ein Foto der vier zusammen mit der US-Mannschaft.