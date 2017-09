Elektro-Mini und andere BMW-Chef kündigt 25 Elektromodelle bis 2025 an

Nachrichten-Ticker

14:11 Israelische Jets bombardieren Syriens Militär

Damaskus - Israelische Kampfflugzeuge haben laut syrischen Berichten in der Nacht eine Militäreinrichtung in Syrien angegriffen. Die syrische Armee teilte mit, bei der Bombardierung der Basis in der zentralsyrischen Provinz Hama seien zwei Soldaten getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, der Angriff habe einer Forschungseinrichtung und einem Lager für Kurz- und Mittelstreckenraketen gegolten. Dort hätten sich auch Kämpfer von ausländischen Milizen aufgehalten, die an der Seite des syrischen Regimes kämpften.

14:00 Sicherheitslücken in Bundestagswahl-Software entdeckt

Berlin - Sicherheitsforscher haben gravierende Mängel in einer Software gefunden, mit der in etlichen Kommunen die Wahlergebnisse der Bundestagswahl zusammengetragen und an den Landeswahlleiter übermittelt werden. Nach den Untersuchungen eines Informatikers und des Chaos Computer Clubs klaffen in dem Programm "PC Wahl" des Anbieters Vote IT etliche Sicherheitslücken, wie "Zeit Online" und die Wochenzeitung "Die Zeit" berichteten. Ein Sprecher des Bundeswahlleiters sprach von einem "ernsten Problem". Der Hersteller habe bereits etliche Updates nachgeliefert, um Lücken zu schließen.

13:54 EZB lässt Geldpolitik unverändert

Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank verändert ihren geldpolitischen Kurs vorerst nicht - trotz zunehmender Forderungen nach einem Einstieg in den Ausstieg aus der Geldflut. Der EZB-Rat bekräftigte in Frankfurt die bisherige expansive Ausrichtung. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Parken Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank, kostet das die Institute weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen. Zudem steckt die EZB noch bis mindestens Ende Dezember 2017 Monat für Monat 60 Milliarden Euro in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen.

13:52 DIW erhöht Konjunkturprognose

Berlin - Bürger und Unternehmen in Deutschland können aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auch in den nächsten Jahren mit Wachstum rechnen. 2017 und 2018 werde das Bruttoinlandsprodukt jeweils um 1,9 Prozent zulegen, 2019 dann um 1,6 Prozent, teilte das Institut in Berlin mit. Damit hoben die Ökonomen ihre Prognose für das laufende Jahr wegen des überraschend starken ersten Halbjahres um 0,4 Prozentpunkte an. DIW-Präsident Marcel Fratzscher mahnte dennoch mehr Investitionen in Bildung, Verkehrswege und Datennetze an.

13:50 Tui Deutschland rät von Karibikreisen ab

Hannover - Die Deutschlandtochter des weltgrößten Reisekonzern Tui rät ihren Kunden aktuell von Reisen in die vom Hurrikan "Irma" bedrohten Gebiete an. Von den Partner-Airlines seien alle Flüge in die Dominikanische Republik um 24 Stunden und alle Flüge nach Kuba um 48 Stunden verschoben worden, sagte der Tui-Deutschland-Sprecher Mario Köpers. Der Konzern hat seine Kunden informiert, dass sie bis 10. September einschließlich die Möglichkeit haben, Reisen auf die Bahamas, nach Kuba oder in die Dominikanische Republik umzubuchen oder zu stornieren. Für Florida gilt die Frist bis zum 22. September.