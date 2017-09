Elf abgelehnte Asylbewerber Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul gelandet

08:19 Immer noch kritische Keime in Geflügelfleisch

Berlin - In Hähnchen- und Putenfleisch aus Supermärkten finden sich vielfach immer noch antibiotika-resistente Keime. Wie das Bundesagrarministerium auf eine Frage der Grünen antwortete, wurden im vergangenen Jahr bei 208 von 418 Hähnchen-Proben ESBL-Keime nachgewiesen - also bei fast der Hälfte. Bei Putenfleisch war dies den vorläufigen Daten zufolge bei 178 von 459 Proben der Fall. Problematisch sind diese Keime, weil sie bestimmte Enzyme produzieren, die sie gegen einige Antibiotika unempfindlich machen.

07:56 Kampf gegen Überschwemmungen nach "Irma"

Jacksonville - Während die Einwohner von Florida nach Rekordsturm "Irma" nach und nach in ihre Häuser zurückkehren, kämpfen einige Gebiete im Südosten der USA weiter mit Überflutungen. Die Großstadt Jacksonville im Nordosten Floridas steht weiter unter Wasser. Meteorologen warnten zudem vor einer Verschlimmerung der Lage - der in der Stadt mündende St. Johns-Fluss bringe viel Wasser. Die Zahl der Toten in den USA stieg in der Nacht zu Mittwoch auf 13, wie die "New York Times" berichtete.