Energie viel teuerer geworden Eurozone: Preisauftrieb nimmt etwas zu

Nachrichten-Ticker

12:35 Türkei bestellt erneut deutschen Botschafter ein

Berlin - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter einbestellt. Das bestätigte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittag. Er konnte aber noch nicht sagen, was der Grund für die Einbestellung ist. Nach Informationen des "Spiegels" soll es um die Armenien-Resolution des Bundestags gehen. Im Juni 2016 hatte der Bundestag beschlossen, die Gräuel an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 100 Jahren als Völkermord einzustufen.

12:32 VfL Wolfsburg holt Martin Schmidt als Trainer

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg ersetzt Andries Jonker durch den früheren Mainzer Coach Martin Schmidt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigte sich der Verein nach der Trennung von Jonker mit dem Schweizer. Clubchef Wolfgang Hotze sprach mit Blick auf Jonker von einer Stagnation in der Entwicklung in den vergangenen Wochen. Schmidt soll bereits heute Abend das Training vor der Partie morgen gegen Werder Bremen leiten. Die Entlassung Jonkers ist die erste in der noch jungen Bundesliga-Saison.

12:21 "Guardian": Zypern verdient Milliarden mit EU-Pässen

Nikosia - Zypern soll mit dem Verkauf von EU-Pässen an reiche Investoren Milliarden verdient haben. Seit 2013 habe die Regierung in Nikosia mit dem Verkauf der "Goldenen Visa" an Superreiche mehr als vier Milliarden Euro eingenommen, berichtet der "Guardian". Die Zeitung beruft sich auf geleakte Unterlagen, die sie habe einsehen können. Darin stünden hunderte Namen, darunter der eines ehemaligen Mitglieds des russischen Parlaments und der des Gründers einer ukrainischen Bank. Zypern bestätigte den Bericht in Teilen.

12:13 Lady Gaga sagt Europa-Konzerte ab

Los Angeles - Lady Gaga hat die Europa-Konzerte ihrer aktuellen Welttournee abgesagt. Sie könne wegen starker Schmerzen zurzeit nicht auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation mit. Lady Gaga war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sie musste deshalb bereits ihr Konzert in Rio de Janeiro absagen. Den Angaben zufolge wird sie nun sieben Wochen aussetzen. Von der Absage betroffen sind auch Konzerte in Hamburg, Berlin und Köln. Sie sollen nachgeholt werden, im Vorverkauf erworbene Tickets sollen auch dann gelten.

11:35 Wolfsburg trennt sich von Trainer Andries Jonker

Wolfsburg - Die Bundesligasaison ist gerade mal vier Spieltage alt, da muss auch schon der erste Trainer gehen: Der VfL Wolfsburg hat Andries Jonker entlassen. Clubchef Wolfgang Hotze sprach von einer Stagnation in der Entwicklung in den vergangenen Wochen. Noch heute will der VfL Jonkers Nachfolger vorstellen. Für Jonker ist damit nach nicht einmal sieben Monaten und nur 19 Pflichtspielen in Wolfsburg schon wieder Schluss.