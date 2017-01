23:21 Weitere Rekorde am New Yorker Aktienmarkt

New York - Nach dem Rekordlauf der New Yorker Börsen zur Wochenmitte haben sich die Indizes am Donnerstag auf ihrem hohen Niveau stabilisiert. Der Dow Jones gewann zum Handelsende 0,16 Prozent auf 20 100,91 Punkte, nachdem es in der Spitze bis auf 20 125,58 Zähler hoch gegangen war. Der Euro notierte zuletzt mit 1,0668 Dollar.