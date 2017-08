Nachrichten-Ticker

12:50 Diebe stehlen Imker 3,8 Millionen Bienen

Luxemburg - Rund 3,8 Millionen Bienen haben Diebe einem Imker im Süden Luxemburgs gestohlen. Die Honigbienen lebten in insgesamt 47 Bienenstöcken, die allesamt entwendet wurden. "Das müssen Leute gewesen sein, die sich ausgekannt haben", sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt: Die Stöcke, die alle im Wald standen, waren noch nicht abgeerntet. Einen Diebstahl von Bienen "in diesem Ausmaß" hat es in Luxemburg noch nicht gegeben.

12:46 Seit 20 Tagen keine Todesopfer auf Mittelmeer-Route gemeldet

Genf - Auf der Route von Migranten über das Mittelmeer sind fast drei Wochen ohne Meldung von Todesopfern vergangen. In diesem Jahr sind über das Mittelmeer nach Italien, Griechenland und Spanien bis Ende August gut 121 000 Menschen geflüchtet, nach gut 272 000 Menschen im gleichen Zeitraum 2016. Im vergangenen Jahr registrierte die Organisation in diesem Zeitraum 3228 Tote, in diesem Jahr 2410. Die Zahl der Migranten geht seit Juli deutlich zurück. Nach Meinung der EU-Grenzschutzagentur Frontex geht das vor allem auf die stärkere Präsenz der libyschen Küstenwache zurück.

12:45 Bisher 1,5 Millionen Euro für Opfer des Berliner Anschlags

Berlin - Opfer des islamistischen Terroranschlags in Berlin und Hinterbliebene haben bisher rund 1,5 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. Das sagte der Opferbeauftragte Kurt Beck der "Berliner Zeitung". Es sei aber noch einiges offen. Das Geld kam vom Bund, über das Opferentschädigungsgesetz für Gewaltopfer und einen Fonds des Bundesamtes für Justiz, und der Verkehrsopferhilfe der Versicherungen. Bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen getötet und etwa 70 verletzt worden.

12:25 Merkel fordert erneut Freilassung Türkei-Häftlingen

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut die Freilassung der in der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch inhaftierten Deutschen verlangt. "Unsere Forderung heißt ganz eindeutig, dass Menschen, die dort inhaftiert sind, freigelassen werden", sagte die CDU-Chefin auf ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Zu den zehn aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen in der Türkei zählen der Journalist Deniz Yücel, die Übersetzerin Mesale Tolu und der Menschenrechtler Peter Steudtner. Ihnen wird Unterstützung von Terroristen vorgeworfen.

12:07 Anklage wegen Anschlags auf BVB-Bus erhoben

Dortmund - Viereinhalb Monate nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund klagt die Staatsanwaltschaft den Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes an. Das teilte die Behörde in Dortmund mit. Einzelheiten könnten erst mitgeteilt werden, wenn die Anklageschrift an den 28-Jährigen und seinen Anwalt zugestellt sei. "Süddeutsche Zeitung" und "Bild" berichteten, Sergej W. habe nach Überzeugung der Ermittler aus Geldgier gehandelt. Er habe an der Börse auf Kursverluste der BVB-Aktie spekuliert.