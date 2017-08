Erste Entscheidungen erwartet Air Berlin: Nehmen bis 15. September Kaufangebote an

14:07 EU verurteilt nordkoreanischen Raketentest

Houston - Auf der Flucht vor dem verheerenden Hochwasser in Houston in Texas sind einem Medienbericht zufolge bislang mehr als 9000 Menschen im Kongresszentrum der US-Millionenmetropole untergekommen. Ursprünglich ist das Gebäude nur für 5000 Menschen ausgelegt. Das Rote Kreuz schicke niemanden weg, berichtete der lokale Sender KHOU. Es bekomme aber nicht jeder ein eigenes Bett. Houston ist besonders stark von den Auswirkungen des Tropensturms "Harvey" betroffen. Meteorologen rechnen auch für die kommenden Tage mit starkem Regen im Südosten von Texas und dem Südwesten Louisianas.

Luxemburg - Rund 3,8 Millionen Bienen haben Diebe einem Imker im Süden Luxemburgs gestohlen. Die Honigbienen lebten in insgesamt 47 Bienenstöcken, die allesamt entwendet wurden. "Das müssen Leute gewesen sein, die sich ausgekannt haben", sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt: Die Stöcke, die alle im Wald standen, waren noch nicht abgeerntet. Einen Diebstahl von Bienen "in diesem Ausmaß" hat es in Luxemburg noch nicht gegeben.