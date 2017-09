EU-Flüchtlingspolitik De Maizière für einheitliche Asylverfahren in Europa

Nachrichten-Ticker

12:03 Drei Menschen bei Unfall mit Pferdekutsche schwer verletzt

Oßling - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pferdekutsche sind in Sachsen zwei Männer und ein Kind verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer sei bei Oßling mit seinem Wagen auf die Kutsche aufgefahren, teilte die Polizei in Görlitz mit. Bei dem Zusammenprall verletzten sich der 48 Jahre alte Kutscher und zwei Fahrgäste im Alter von 11 und 43 Jahren schwer. Der Junge und die beiden Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Autofahrer unverletzt. Wieso er die Kutsche zu spät sah, wird nun ermittelt.

11:52 Hurrikan "José" bedroht Kleine Antillen

St John's - Nach den schweren Verwüstungen durch Hurrikan "Irma" bedroht nun der Wirbelsturm "José" Inseln der Kleinen Antillen in der Karibik. "José" nähere sich den Inseln Antigua und Barbuda, warnte der Wetterdienst des Inselstaats. Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometer in der Stunde wurden gemessen. "Irma" zerstörte nach Angaben der Regierung etwa 90 Prozent von Barbuda und machte die Insel praktisch unbewohnbar. Die Bevölkerung von weniger als 2000 Menschen wurde vor dem Eintreffen von "Jose" auf die Nachbarinsel Antigua in Sicherheit gebracht.

11:28 De Maizière will gleiche Asylverfahren in Europa

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sich für einheitliche Leistungen und Asylverfahren in allen EU-Ländern ausgesprochen. "Die Leistungen für Flüchtlinge sind (in Deutschland) im EU-Vergleich ziemlich hoch", sagte er der "Rheinischen Post". In Ländern mit höheren Lebenshaltungskosten könne es entsprechende Kaufkraftzuschläge für die Berechtigten geben, fügte er hinzu. Auch beim Rechtsschutz müssten gleiche Standards gelten. "Bei uns können abgelehnte Asylbewerber über diverse rechtliche Klagewege ihre Abschiebung hinauszögern, deutlich mehr als anderswo."

11:06 Nordkorea feiert sich als "unbesiegbare Atommacht"

Pjöngjang - Der weltweiten Verurteilung seiner jüngsten Raketen- und Atomversuche zum Trotz hat sich Nordkorea zum 69. Staatsgründungstag als "unbesiegbare Atommacht" gefeiert. Zugleich drohte das Land indirekt mit weiteren Waffentests. Die offizielle Zeitung "Rodong Sinmun" rief dazu auf, das Raketen- und Atomprogramm des Landes auszubauen, um Nordkorea gegen die USA zu schützen. Das Land müsse mehr "wundersame Ereignisse" wie den zweiten Test einer Interkontinentalrakete am 28. Juli schaffen, hieß es.

10:26 Heuler schwimmen für die Forschung

Büsum - Wissenschaftler der Universität Kiel lassen junge Seehunde für die Forschung schwimmen. Die Heuler sollen mit Hilfe von Peilsendern den Biologen verraten, wo in der Nordsee ihre Lieblingsplätze sind. Man wolle untersuchen, wie sich junge Seehunde, die in einer Seehundstation aufgezogen wurden, in freier Wildbahn verhalten, sagte Projektleiterin Verena Peschko vom Büsumer Forschungs- und Technologiezentrum Westküste. Acht der Tiere seien in deutschen Seehung-Stationen aufgezogen worden. Dazu kommen als Kontrollgruppe vier wild aufgewachsene Seehunde von Helgoland.