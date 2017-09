EU Streit um Asylverfahren: Grüne greifen de Maizière an

Berlin - Die Grünen haben sich gegen den Vorschlag einheitlicher Leistungen und Asylverfahren in allen EU-Ländern positioniert. Innenminister Thomas de Maizière hatte sich dafür in der "Rheinischen Post" ausgesprochen. Er vermutet einen "Sogeffekt" nach Deutschland aufgrund vergleichsweise hoher Leistungen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt kritisierte: Die Leistungen müssten laut Verfassungsgericht den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in Europa entsprechen. Der Vorschlag zeige, dass sich die Union im Wettlauf mit FDP und AfD für nichts zu Schade sei.