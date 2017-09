Europa EuGH-Urteil zu Entschädigung bei Flugverspätung gefällt

11:28 Studie: Deutsche fürchten sich am meisten vor Terrorismus

Berlin - Nach Anschlägen in Berlin und anderen Städten haben viele Menschen in Deutschland Angst vor Terror. Die Sorge liege unverändert auf Platz eins der Langzeit-Umfrage "Die Ängste der Deutschen", teilte die R+V Versicherung mit. 71 Prozent der rund 2400 Befragten fühlten sich demnach von Terrorismus bedroht, zwei Prozentpunkte weniger als beim Rekordhoch 2016. Die Herausgeber sprechen aber noch immer von einem der höchsten je erfassten Werte. Es folgen wie im Vorjahr die Ängste vor politischem Extremismus und vor Spannungen durch den Zuzug von Ausländern.

11:22 Kleiner Prinz George drückt jetzt die Schulbank

London - Ohne seine schwangere Mutter ist der vierjährige Prinz George eingeschult worden. Prinz William begleitete seinen etwas nervös wirkenden Sohn am ersten Tag zur Schule Thomas's Battersea im Süden Londons. Mutter Kate, die Herzogin von Cambridge, litt am Morgen wieder unter Übelkeit und blieb zu Hause, wie der Kensington-Palast mitteilte. Sie erwartet ihr drittes Kind und hatte schon zuvor Termine absagen müssen. Nach Angaben des Palastes wird der kleine Royal von seinen Klassenkameraden George Cambridge genannt.

11:06 Kieler Wirtschaftsinstitut rechnet mit stärkerem Wachstum

Kiel - Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat seine Konjunkturerwartungen für Deutschland nach oben korrigiert. Die IfW-Experten gehen jetzt von einem Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr von 2 Prozent aus und von 2,2 Prozent im nächsten Jahr. Das geht aus der Konjunkturprognose hervor, die das Institut am Donnerstag veröffentlichte. Die deutsche Wirtschaft steigere ihre Leistung schneller, als ihr guttue, hieß es. Im Juni hatte das IfW für das laufende Jahr noch 1,7 Prozent vorausgesagt und 2,0 Prozent für 2018.

11:00 EuGH-Urteil zu Entschädigung bei Flugverspätung gefällt

10:15 Ungarischer Minister: Das EuGH-Urteil zwingt uns zu nichts

Budapest - Die ungarische Regierung will mit Rechtsmitteln gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Verteilung von Flüchtlingen in Europa vorgehen. Die Regierung meine, dass hier der Europäische Gerichtshof politisch missbraucht werde, sagte der ungarische Sozialminister, Zoltan Balog, im Deutschlandfunk. Das Urteil sei zwar rechtskräftig, sagte Balog. Aber das zwinge weder die Slowakei noch die Ungarn zu anderen Maßnahmen. Ungarn will trotz des Urteils weiterhin keine Flüchtlinge aufnehmen, die über Kontingente auf die europäischen Mitgliedstaaten verteilt werden sollen.