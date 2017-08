Europa Google Shopping-Suche: erste Zusagen an EU-Wettbewerbshüter

Nachrichten-Ticker

14:21 Google Shopping-Suche: erste Zusagen an EU-Wettbewerbshüter

Brüssel - Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben von Google fristgerecht Auskunft erhalten, wie das US-Unternehmen die Auflagen zu seinen Produkt-Anzeigen in Suchmaschinenergebnissen umsetzen will. Erste Informationen dazu seien eingegangen, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Google Ende Juni mit einer Rekordstrafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro belegt, da das Internetunternehmen seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht habe. Google hatte die Entscheidung kritisiert.

13:59 Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl ist online

Berlin - Gut dreieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung online gegangen. Wahlberechtigte können über die App ihre politischen Haltungen anhand von 38 Thesen mit denen der Parteien vergleichen. Themen sind unter anderem die Diesel-Steuer, die Ausweitung der Videoüberwachung und Falschmeldungen im Internet, sogenannte Fake-News. Jeder Nutzer kann die einzelnen Thesen befürworten, ablehnen oder neutral bewerten. Die Parteien können ihre eigenen Haltungen in Seitenfenstern ausführlicher erläutern.

12:47 Reizgas am Flughafen Tegel ausgeströmt - vier Verletzte

Berlin - Bei einen Unfall am Berliner Flughafen Tegel sind vier Menschen durch ausströmendes Reizgas verletzt worden. Ein Fluggast hatte vor dem Betreten des Sicherheitsbereichs sein Pfefferspray in den vorgesehenen Spezialbehältern entsorgen wollen. Dabei löste sich vermutlich eine Kartusche und das Gas strömte in den Gates A8 und A9 aus, sagte ein Flughafensprecher. Die Betroffenen wurden durch einen Notarzt an Ort und Stelle behandelt, zwei mussten zum zusätzlichen Gesundheitscheck ins Krankenhaus. Zu Flugausfällen oder Verspätungen sei es durch den Einsatz nicht gekommen.

12:44 "Harvey" trifft erneut auf Land - Louisiana rüstet sich für Fluten

Houston - Nach tagelangen beispiellosen Regenfällen über dem US-Bundesstaat Texas hat Tropensturm "Harvey" jetzt Louisiana erreicht. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums traf "Harvey" in der Grenzregion der beiden Nachbarstaaten zum zweiten Mal auf Land. Die Meteorologen warnten vor lebensbedrohenden Überflutungen. New Orleans rüstet sich für katastrophale Regenfälle. Bürgermeister Mitch Landrieu hat den Bewohnern empfohlen, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Getränke und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig zu haben.

12:03 BKA hält islamistische Terroranschläge auf Bahnverkehr für möglich

Berlin - Nach Auswertung von jüngsten Al-Kaida-Publikationen hält das Bundeskriminalamt Terrorattacken auf den Bahnverkehr für möglich. "Anschläge auf den Zugverkehr durch Sabotage der Eisenbahnschienen scheinen in den Gedankenspielen dschihadistischer Gruppierungen einen immer größeren Platz einzunehmen", sagte ein BKA-Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bereits im Juli sei in einem Internetforum, das dem IS nahestehe, erörtert worden, Züge in Europa zum Entgleisen zu bringen. Konkrete Hinweise auf geplante Anschläge und Deutschlandbezüge lägen aber nicht vor.