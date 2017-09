Europa Merkel beginnt EU-Gipfel mit bilateralen Gesprächen

Nachrichten-Ticker

11:13 Tusk will in zwei Wochen Agenda für Reformen vorlegen

Tallinn - EU-Ratspräsident Donald Tusk will in zwei Wochen eine konkrete "Agenda 2017/2018" zur Reform der EU vorlegen. Das kündigte er in der estnischen Hauptstadt Tallinn an. Tusk reagierte damit auf die weitreichenden Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Es gehe darum, "echte Lösungen für echte Probleme" zu finden, sagte Tusk. Fortschritte könnten nur "Schritt für Schritt" erzielt werden. In Tallinn sprechen die Staats- und Regierungschefs heute vor allem über die weitere Digitalisierung Europas. Dabei geht es auch um den Ausbau des schnellen Internets und Cybersicherheit.

10:46 Schauspieler Andreas Schmidt gestorben

Berlin - Der Schauspieler Andreas Schmidt ist tot. Er starb im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit am Donnerstag in Berlin, wie seine Agentin heute mitteilte. Schmidt wurde als Darsteller in Filmen wie "Sommer vorm Balkon" bekannt und wirkte in zahlreichen Fernsehreihen wie "Tatort" und "Polizeiruf 110" mit.

10:10 Merkel beginnt EU-Gipfel mit bilateralen Gesprächen

Tallinn - Kanzlerin Angela Merkel hat sich unmittelbar vor dem Digital-Gipfel in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit mehreren Staats- und Regierungschefs der EU in bilateralen Gesprächen abgestimmt. Am Morgen traf sie mit Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni, dem slowenischen Ministerpräsidenten Miro Cerar und dem kroatischen Premier Andrej Plenkovic zusammen. Nach Berichten aus London war auch ein Gespräch der britischen Premierministerin Theresa May vorgesehen. Gestern Abend hatte Merkel mit ihren EU-Kollegen über die Zukunft der Gemeinschaft nach dem Brexit beraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erläuterte seine Reformvorschläge.

10:02 Arbeitslosenzahl sinkt im September auf 2,449 Millionen

Nürnberg - Dank des Herbstaufschwungs ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im September auf 2,45 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum August nahm die Zahl der Erwerbslosen um 96 000 ab, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher um 159 000 zurück. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Im Zuge der Herbstbelebung habe die Arbeitslosigkeit sogar stärker als üblich abgenommen.

