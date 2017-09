Extremismus Zeitung: 850 "Reichsbürger" dürfen eine Waffe besitzen

Nachrichten-Ticker

10:26 Heuler schwimmen für die Forschung

Büsum - Wissenschaftler der Universität Kiel lassen junge Seehunde für die Forschung schwimmen. Die Heuler sollen mit Hilfe von Peilsendern den Biologen verraten, wo in der Nordsee ihre Lieblingsplätze sind. Man wolle untersuchen, wie sich junge Seehunde, die in einer Seehundstation aufgezogen wurden, in freier Wildbahn verhalten, sagte Projektleiterin Verena Peschko vom Büsumer Forschungs- und Technologiezentrum Westküste. Acht der Tiere seien in deutschen Seehung-Stationen aufgezogen worden. Dazu kommen als Kontrollgruppe vier wild aufgewachsene Seehunde von Helgoland.

10:15 Kleinkind auf Abwegen in Ludwigshafen

Ludwigshafen - Ein drei Jahre altes Kind ist ganz allein durch die Ludwigshafener Innenstadt spaziert und hat so die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Passant habe die Beamten alarmiert, berichtete die Polizei. Als die Polizisten das Kind in Obhut nahmen, meldeten sich auch schon die besorgten Eltern per Notruf. Der kleine Ausreißer hatte kurz zuvor einen unbeobachteten Moment genutzt und war aus der Wohnung entwischt. Das Kind konnte wohlbehalten seinen Eltern übergeben werden.

09:29 Experten: "Irma" könnte US-Wirtschaft treffen

Miami - Hurrikan "Irma" könnte nach seinem Vorgänger "Harvey" die Spritpreise weiter nach oben treiben und die Wirtschaft im US-Bundesstaat Florida schwer treffen. Dies schätzen Experten des internationalen Analyse- und Beratungsunternehmens Capital Economics. Selbst wenn "Irma" wohl nicht ins ölreiche Texas zieht, sondern am Wochenende weiter östlich auf Land trifft, dürfte der Effekt auf die Ölpreise merklich sein, warnten die Analysten: "Da bis zu 10 Prozent der Kapazitäten in den Raffinerien am Golf noch außer Betrieb sind, wird "Irma" mehr Aufwärtsdruck auf die Benzinpreise ausüben."

09:16 Hurrikan "Katia" in Mexiko auf Land getroffen

Mexiko-Stadt - Der Wirbelsturm "Katia" ist an der Ostküste Mexikos als Hurrikan auf Land getroffen. Dabei schwächte sich der Sturm in der Nacht nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami zunächst auf Hurrikan-Kategorie eins ab. Auf dem Weg landeinwärts in Richtung Westen verlor "Katia" weiter an Stärke. Den Erwartungen der US-Wetterexperten zufolge könnte sich der Wirbelsturm im Laufe des Samstags auflösen. Der Region bringt "Katia" dennoch starken Regen und hohe Wellen. In der Nacht zuvor waren weite Teile Mexikos bei dem schwersten Erdbeben der Region seit Jahrzehnten erschüttert worden.

08:10 Union: Mehr Verlässlichkeit bei "regionalen" Lebensmitteln

Berlin - Die Union im Bundestag will mehr Verlässlichkeit für die Kunden bei der Werbung für regionale Lebensmittel erreichen. Die Verbraucher könnten sich derzeit nicht darauf verlassen, dass "regional" drin sei, wo "regional" draufstehe, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gitta Connemann der Deutschen Presse-Agentur. Die Unionsfraktion hat daher nun bei der Lebensmittelbuch-Kommission beantragt, einen Leitsatz für Regionalität zu entwickeln. Das Buch beschreibt für mehr als 2000 Lebensmittel deren üblicherweise zu erwartende Herstellung.