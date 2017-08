Familienbande Witherspoons Jüngster verwechselt Schwester und Mutter

13:18 Risiko-Lebensmittel: Foodwatch rügt Umgang mit Rückrufen

Berlin - Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat das System der Lebensmittelwarnungen in Deutschland als "mangelhaft" gerügt. Warnungen vor möglicherweise gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln erreichten die Menschen in Deutschland oftmals zu spät oder gar nicht, sagte Geschäftsführer Martin Rücker bei der Vorstellung eines Foodwatch-Reports. Foodwatch erklärte, die "verfehlte Informationspolitik" im aktuellen Skandal um mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier sei kein Einzelfall. Zu viel Entscheidungsmacht liege aktuell noch bei den Herstellern,

12:55 Affenliebe: Makakenweibchen adoptiert Küken

Tel Aviv - Eine Makakenäffin hat in einem israelischen Zoo ein Hühnerküken adoptiert. "Sie pflegt den jungen Vogel wie eine Mutter", sagte eine Sprecherin des Safari-Zoos bei Tel Aviv. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Äffin das Küken wie ein Baby im Arm hält und mit sich herumträgt. Die Tierpfleger hätten sich zunächst Sorgen um das kleine Huhn gemacht. Es habe jedoch zwischendurch von allein das Affengehege verlassen und sei dann wieder zu Äffin Niv zurückgekommen. "Das Küken sucht immer wieder ihre Nähe."

12:52 Kannibalismus-Fall schockt Südafrika

Johannesburg - Ein Fall von Kannibalismus sorgt in Südafrika für Aufsehen. Mehrere Männer - darunter zwei Wunderheiler - haben den Verzehr von Menschenfleisch gestanden. Sie stehen im Verdacht, mindestens einen Menschen getötet zu haben. Fünf Verdächtige stehen vor dem Untersuchungsrichter der Kleinstadt Estcourt. Einer der Männer hatte sich der Polizei gestellt und erklärt, er habe keine Lust mehr Menschenfleisch zu essen. Medien des Landes berichteten, dass das Fleisch offenbar von mindestens einer Frau stammte, die zuvor vergewaltigt und getötet worden war.

12:51 YouTuber-Treffen wird zum Selfie-Festival

Köln - Stars aus dem YouTube-Kosmos haben in Köln für leuchtende Teenager-Augen gesorgt. Heute begannen die sogenannten Videodays in der Lanxess Arena. YouTuber treffen dabei auf ihre Fans, unterhalten sie bei einer Bühnenshow, machen Selfies und schreiben fleißig Autogramme. Zu den prominentesten Szenegrößen zählten Lukas Rieger und Mike Singer. Mit rund 500 Social-Media-Stars habe man einen neuen Rekord aufgestellt, sagte Videodays-Gründer Christoph Krachten. "So viele hatten wir noch nie. Sie haben zusammen eine Reichweite von über 100 Millionen Social-Media-Fans."