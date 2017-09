Familiendrama mit drei Toten Bluttat von Villingendorf: Belohnung für Hinweise auf Täter

12:46 Köln verzichtet auf Protest gegen Wertung des BVB-Spiels

Köln - Vor allem wegen der Aussichtslosigkeit auf Erfolg verzichtet der 1. FC Köln auf einen Protest gegen die 0:5-Wertung des Spiels bei Borussia Dortmund. Allerdings forderten die Kölner den DFB aufgrund der Unklarheiten in Sachen Videobeweis trotzdem zum Handeln auf. Kölns Sportchef Jörg Schmadtke hatte unmittelbar nach der Begegnung am Sonntag noch einen Einspruch angekündigt. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte jetzt nach der Absage des Einspruchs, "die Entscheidung zeigt Größe".

12:42 Australien will Rohingya für Rückkehr nach Myanmar bezahlen

Canberra - Die australische Regierung hat Flüchtlingen der muslimischen Minderheit Rohingya Geld angeboten, wenn sie nach Myanmar zurückkehren. Demnach soll ein Flüchtling eine Entschädigung von 20 000 US-Dollar erhalten, wie die britische Zeitung "Guardian" berichtete. Demnach wollten die Flüchtlinge eigentlich nach Australien. Sie wurden dann aber in ein Internierungslager auf der Pazifik-Insel Manus vor Papua Neuguinea gebracht. Menschenrechtler kritisierten die Zustände vor Ort immer wieder als unhaltbar.

12:27 Gaffer soll auf Dashcam-Video identifiziert werden

Heidenheim - Ein Gaffer, der einen sterbenden Motorradfahrer mit dem Handy gefilmt hat, soll mit Hilfe von Videoaufnahmen eines Autofahrers identifiziert werden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm sagte, man habe diesen Film ausgewertet und müsse dazu nun Unfallzeugen und Ersthelfer befragen. Ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Radfahrer hatte am Sonntag in Heidenheim den Motorradfahrer gefilmt, statt ihm zu helfen. Die ausgewerteten Aufnahmen, die unter anderem den Gaffer zeigen, stammen von der Dashcam eines Autofahrers.

12:26 "Maria" wieder Hurrikan der Stufe fünf

Washington - Hurrikan "Maria" hat nach seinem Zug über die Karibikinsel Dominica wieder an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn wieder in die höchste Kategorie fünf ein. "Maria" bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde westlich in Richtung der Jungferninseln und Puerto Rico. Die Windgeschwindigkeiten erreichten bis zu 257 Kilometer pro Stunde. Der Hurrikan war zuvor für kurze Zeit auf die zweithöchste Stufe vier heruntergestuft worden.