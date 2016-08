Die Vorfreude ist groß. Der FC Basel trifft in der Gruppenphase der Champions League auf zwei attraktive, aber extrem schwere Gegner und einen alten Bekannten. Der FCB wurde bei der Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco aus Topf drei in die Gruppe A zu Paris St. Germain und Arsenal London gelost. Dazu gesellt sich der bulgarische Meister Ludogorets Razgrad, auf den die „Bebbi“ bereits in der Champions League-Saison 2014/15 getroffen sind.

Monaco (pd/nod). Ein Wiedersehen gibt es für die Basler bei der Begegnung mit dem Londoner Traditionsverein Arsenal London. Mit Mohamed Elneny und Granit Xhaka spielen gleich zwei ehemalige FCB-Profis beim 13-fachen englischen Meister. Elneny wechselte im vergangenen Winter vom Rheinknie an die Themse, Granit Xhaka in diesem Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal.

Taulant Xhaka trifft auf Granit Xhaka

So kommt es zum Duell der beiden Basler Brüder Taulant und Granit Xhaka. Es ist das erste Aufeinandertreffen des FCB mit den Gunners, die 1970 den Messestädte-Pokal und 1994 den Pokal der Pokalsieger gewannen. Als zweitplatziertes Team der vergangenen Premier League-Saison war Arsenal London direkt für die diesjährige Champions League qualifiziert.

Erstmals treffen in einem europäischen Wettbewerb auch der aktuelle französische Meister Paris Saint-Germain und der FC Basel aufeinander.

PSG ging im Jahr 1970 aus dem Vorstadtclub Stade Saint-Germain hervor. Der Verein aus der französischen Hauptstadt wurde insgesamt sechsmal französischer Meister. Im Jahr 1996 gelang den Franzosen mit dem Gewinn des Pokal der Pokalsieger ihr wohl größter Triumph. In der vergangenen Saison stieß PSG bis in das Viertelfinale der Champions League vor, wo die Pariser knapp an Manchester City scheiterten.

Bereits zum dritten Mal kommt es zur Begegnung zwischen dem bulgarischen Meister PFC Ludogorets Razgrad und dem FC Basel. Im Jahr 2014 trafen die beiden Teams in den Play-offs der Champions League aufeinander. Der FCB setzte sich damals mit einem 4:2-Auswärtssieg und einem 2:0-Erfolg zuhause durch. Nur ein gutes Jahr später standen sich die beiden Teams in der Gruppenphase desselben Wettbewerbs wieder gegenüber. Dieses Mal konnte jeweils das Heimteam die Partie für sich entscheiden.

„Ich habe die Auslosung mit Spannung mitverfolgt und freue mich sehr über diese Gruppe. Mit Arsenal und PSG bekommen wir zwei Gegner, gegen die der FCB noch nie gespielt hat. Das ist auch für unsere Fans ein Super-Los. Aber wir sollten auf keinen Fall Ludogorets Razgrad unterschätzen. Schließlich hat sich der Klub für die Champions League qualifiziert, und auf diesem Niveau gibt es mit Sicherheit keine einfachen Gegner“, kommentierte FCB-Trainer Urs Fischer die Auslosung. N

Und FCB-Präsident Bernhard Heusler sagt: „Ich freue mich auf unsere Gruppe und die bevorstehende Champions-League-Kampagne. Spannend wird es auch gegen PSG, ein Verein aus einer Weltstadt wie Paris. Da der FCB im Dreiland zuhause ist, finde ich es schön, dass jetzt auch unsere Nachbarn aus dem angrenzenden Frankreich die Chance bekommen, den Serienmeister aus der Ligue 1 live im Joggeli zu erleben.“

FC Basel beim FC Thun zu Gast

Die Champions League-Auslosung hat Urs Fischer aber nicht aus dem Konzept gebracht. Er richtete seinen Fokus schnell wieder auf das nächste Meisterschaftsspiel in der Super League gegen Thun. In der Stockhorn-Arena gastiert der FC Basel am morgigen Sonntag ab 16 Uhr. Natürlich sehen sich die „Bebbi“ morgen in der Favoritenrolle. Während die Basler ihre fünf Super League-Partien gewonnen haben, also das Punktemaximum holten, stehen beim FC Thun aus fünf Begegnungen lediglich fünf Zähler auf dem Konto.