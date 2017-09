FC Basel Defizite deutlich erkennbar

Basel (fas/pd). Waren es der Abgänge zu viele beim FC Basel? Matias Delgado, Seydou Doumbia und Marc Janko in diesem Sommer, Birkir Bjarnason im letzten Winter. Und hat man es sich vielleicht zu einfach vorgestellt, als es darum ging, diese Abgänge auf dem Transfermarkt zu kompensieren? Fragen über Fragen beim Schweizer-Serienmeister vor dem prestigeträchtigen Duell heute ab 19 Uhr gegen den FC Zürich im St. Jakob-Park.

Gegen den ewigen Rivalen aus dem Schweizer Mittelland bietet sich die Chance mit einem Heimsieg die jüngsten Negativerlebnisse vergessen zu lassen.

Doch dazu benötigt es von der gesamten Mannschaft eine deutlich bessere Leistung als unter der Woche beim 1:2 in St. Gallen. Die Diskrepanz gegenüber den Glanzzeiten war sehr groß am Mittwochabend, besonders in der ersten Halbzeit. Abstimmungsprobleme, Pässe, die den Adressaten um mehrere Meter verfehlten, wenig Bewegung. Defizite, wie man sie beim FC Basel in den letzten Jahren kaum gesehen hat.

Immerhin: Um die Moral der Spieler scheint es nicht schlecht bestellt zu sein.

Die Basler bäumten sich auf und suchten den Anschlusstreffer, der dann in der 89. Minute auch fiel. Das wertet die Bilanz aus den letzten Super-League-Spielen dennoch nicht auf: nur zwei Punkte aus vier Begegnungen gegen Teams, denen davor ebenfalls die Leichtigkeit abging.

Nun geht es also gegen den FC Zürich. Der Aufsteiger rangiert aktuell auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Drei Punkte steht der FCZ vor den „Bebbi“.

Der Abstieg scheint den Zürchern gar nicht so schlecht bekommen zu sein. Souverän bewältigte der zwölfmalige Schweizer Meister das Intermezzo in der zweitklassigen Challenge League. Einzig im Pokal kreuzten sich in der vergangenen Spielzeit die Wege der beiden Schweizer Aushängeschilder. Damals behielt der FC Basel die Oberhand. Endlich geht es nun am Wochenende auch wieder in der Super League um Punkte zwischen Basel und Zürich.