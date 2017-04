FC Basel Ein dominanter Spitzenreiter

Nachrichten-Ticker

23:38 Leverkusen und Wolfsburg spielen 3:3

Leverkusen - Bayer Leverkusen muss sich in der Fußball-Bundesliga immer mehr Sorgen machen in die 2. Liga abzusteigen. Gegen den VfL Wolfsburg lag die Werkself erst 2:0 vorne, dann endete das Spiel aber 3:3. Als Tabellenelfter steht Leverkusen nun nur noch drei Punkte vor dem Relegationsrang. Der FC Ingolstadt setzte sich zu Hause mit 2:1 gegen den FSV Mainz 05 durch.

23:30 Kraft läutet Schlussphase des Landtagswahlkampfes ein

Essen - In Nordrhein-Westfalen hat SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft den Schlussspurt für die Landtagswahl eingeleitet. Zusammen mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schwor sie die Genossen in Essen auf einen Doppelsieg ein. Für die Landtagswahl am 14. Mai und auch für die Bundestagswahl Ende September setzen beide Spitzenpolitiker weiterhin voll auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Kraft möchte ihre rot-grüne Koalition in NRW fortsetzen, hat allerdings in den Umfragen keine Mehrheit mehr.

22:45 Suche nach Überlebenden in Mocoa schwierig

Mocoa - In Mocoa suchen die Helfer nach der Schlammlawine nach Überlebenden. Die Zahl der Toten liegt bislang bei 238. Vermutlich liegen unter den Trümmern weitere Leichen. Mehr als 200 Menschen sind verletzt. In der südkolumbianischen Stadt waren am Samstag ganze Viertel von den Wasser- und Schlammmassen mitgerissen worden. Die Stromversorgung ist unterbrochen, es gibt kein sauberes Wasser. Papst Franziskus zeigte sich zutiefst betroffen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach den Opfern in Kolumbien ihr Mitgefühl aus.

21:53 Serbischer Regierungschef Vucic gewinnt Präsidentenwahl

Belgrad - In Serbien hat Regierungschef Aleksandar Vucic die Wahl zum Staatspräsidenten gewonnen und die Opposition deklassiert. Vucic habe 55 Prozent der Stimmen erreicht, berichteten die Medien übereinstimmend nach Auszählung von über 70 Prozent der Stimmen in Belgrad. Vucic genießt das Vertrauen der EU, der USA und auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel - er gilt als Garant für die Kooperation der zerstrittenen Länder in Südosteuropa.

20:53 Junge klettert auf Waggon - lebensgefährlicher Stromschlag

Neuss - Ein neunjähriger Junge ist am Abend auf dem Güterbahnhof Neuss auf einen Kesselwagen geklettert und hat einen schweren Stromschlag erlitten. Der Junge sei mit schwersten Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Er schwebe in Lebensgefahr. Sein sieben Jahre alter Begleiter, der den Unfall mit angesehen hatte, erlitt einen Schock. Die Polizeisprecherin warnte davor, Hochspannungsleitungen zu nahe zu kommen. Schon ab 1,50 Meter Entfernung könne Strom überspringen.