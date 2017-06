FC Basel Ein neuerTorjäger für den FC Basel

Basel (nod). Ersatz für Marc Janko, der sich nach Prag verabschiedete, hat der FC Basel nun gefunden. Die „Bebbi“ haben den Niederländer Ricky van Wolfswinkel verpflichtet. Der 28-jährige Stürmer unterzeichnete in Basel einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. Van Wolfswinkel stößt vom aktuellen niederländischen Cupsieger Vitesse Arnheim, mit dem er in der abgelaufenen Saison den fünften Schlussrang der „Eredivisie“ belegte, zum Schweizer Meister.

Mit Ricky van Wolfswinkel holte der FC Basel einen erfahrenen Stürmer, der sich in der Vergangenheit durch seine große Treffsicherheit ausgezeichnet hatte. In der Saison 2016/2017 erzielte der 28-Jährige, der bisher in zwei Spielen für die niederländische Nationalmannschaft zum Einsatz kam, für Vitesse Arnheim in 32 Spielen 20 Tore erzielt.

Zuvor war van Wolfswinkel (teilweise auf Leihbasis) bei Betis Sevilla, Saint-Étienne, Norwich City und Sporting Lissabon engagiert. Seine ersten Profistationen in den Niederlanden waren ab 2007 sein Jugendclub Vitesse Arnheim und der FC Utrecht gewesen.

FCB-Sportdirektor Marco Streller freut sich über den Neuzugang: „Wir waren auf der Suche nach einem Stürmer, der eine gewisse Erfahrung mit bringt und in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er torgefährlich ist. Ein Stürmertyp mit diesem Anforderungsprofi ist sehr schwierig zu finden, weil solche Spieler für den FCB schnell unbezahlbar werden. Man sieht einfach die unglaubliche Qualität, die er mitbringt. Er wurde Zweiter in der Torschützenliste der Eredivisie und hat kürzlich noch mit zwei Toren den Cupfinal entschieden.“