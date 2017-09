FC Basel Ein rauschhafter FCB-Triumph

Von Uli Nodler

Auf dem grünen Rasen herzten sich die Spieler, und auf den Rängen lagen sich die Fans in den Armen. Mit einem unglaublich konzentrierten, leidenschaftlichen und effektiven Champions League-Auftritt überrollte der FC Basel am Mittwoch im heimischen St. Jakob-Park Benfica Lissabon mit 5:0 (2:0).

Basel. Es war der erste Pflichtspielsieg eines Schweizer Klubs gegen Benfica und der höchste FCB-Sieg in der Champions League. Zudem beendeten die „Bebbi“ eine Serie von neun sieglosen Spielen in der Champions League.

Der aktuelle portugiesische Meister wurde von einem furios auftrumpfenden FCB nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Dieser Kantersieg macht dem FC Basel nicht nur Hoffnungen auf Platz zwei in der Champions League-Gruppenphase, sondern ließ an diesem Abend auch die Kritiker, die sich in den vergangenen Wochen nach mäßigen Leistungen in der Meisterschaft auf den Schweizer Serienmeister eingeschossen hatten, verstummen.

Einer ragte aus einer großartigen Mannschaft an diesem Abend noch heraus. Die Rede ist von Dimitri Oberlin. Die Leihgabe von Red Bull Salzburg begeisterte am Tag seines 20. Wiegenfestes die FCB-Anhänger. Oberlin erzielte nicht nur zwei Tore selber, er bereitete auch zwei weitere perfekt vor.

Raphael Wicky vertraute nahezu derselben Startelf wie beim 1:0-Sieg gegen den FC Zürich in der Meisterschaft. Nur auf einer Position nahm der FCB-Trainer einen Wechsel vor: Der Rheinfelder Raoul Petretta rückte für Blas Riveros in die Startelf. Bei den Gästen fiel aus Schweizer Sicht auf, dass Haris Seferovic zunächst auf der Bank Platz nehmen musste.

Basel legte einen Traumstart hin. Nach zwei Minuten führten die Gastgeber bereits mit 1:0. Oberlin düpierte die komplette Benfica-Defensive, legte den Ball quer auf den mitgelaufen Renato Steffen, der aber an Gästekeeper Julio César scheiterte. Der Ball sprang wieder zu Oberlin, der mit Übersicht Michael lang bediente. Und der Rechtsverteidiger des FCB traf mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0.

Noch beeindruckender war Oberlins Auftritt beim zweiten Tor: Der Stürmer klärte einen Eckball Benficas per Kopf auf Renato Steffen, der den Ball behauptete und dem mitgelaufenen Oberlin steil schickte. Der 20-Jährige tunnelte anschließend César und erzielte das 2:0.

Das frühe Führungstor spielte dem FCB natürlich in die Karten. Benfica Lissabon musste nun die Initiative übernehmen, die Gastgeber verlegten sich aufs Konterspiel. So fiel auch das 2:0. Doch Wicky traute dem ganzen noch nicht: „Nach dem 2:0 dachte ich: ,Dieses Spiel geht noch lange, schließlich hat noch niemand ein Champions-League-Spiel in den ersten 20 Minuten gewonnen.“

Doch der Basler Trainer sollte sich täuschen. Was für den FC B gut begonnen hatte, steigerte sich in der zweiten Halbzeit aber zu einer Gala. Nach einem Foul an Oberlin erhöhte Ricky van Wolfswinkel per Strafstoß zum 3:0.

Und nun gab es kein Halten mehr – weder auf dem Platz noch auf den Rängen. Vor seiner Auswechslung erhöhte Oberlin nach einem Fehlpass Pizzis auf 4:0. Damit war der Stürmer, der seinen Jubeltag mit einer fantastischen Leistung krönte, an den ersten vier Toren beteiligt. Aber auch nach seiner Auswechslung, die von stehenden Ovationen begleitet wurde, glänzte der FCB. Zuerst trafen die eingewechselten Mohamed Elyounoussi und Blas Riveros jeweils nur den Pfosten. Nur wenig später machte es der Paraguayer aber besser und erzielte das 5:0. Es war das letzte Tor des Abends. Er setzte damit den Schlusspunkt unter einen unvergesslichen Abend im St. Jakob-Park.

Angesichts der Niederlage von ZSKA Moskau gegen Manchester United FC (1:4), reist der FCB nun als Zweiter zum nächsten Champions League-Spiel in die russische Hauptstadt.

Tore: 1:0 (2.) Lang, 2:0 (20.) Oberlin, 3:0 (60.) van Wolfswinkel (Foulelfmeter), 4:0 (69.) Oberlin, 5:0 (77.) Riveros. Rote Karte: André Almeida (63./Benfica Lissabon) wegen grobem Foulspiel

FC Basel: Vaclik - Suchy, Akanji, Balanta (80. Serey Dié) - Lang, Xhaka, Zuffi, Petretta (67. Riveros) - Steffen, van Wolfswinkel, Oberlin (74. Elyounoussi).