FC Basel FCB: Nullnummer bei GC

Zürich (mib). Zum ersten Mal in dieser Saison ist der FC Basel in der Super League ohne Torerfolg geblieben. Bei den Grasshoppers in Zürich gelang es den „Bebbi“ dennoch, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Die Partie gegen Ex-Coach Murat Yakin begann actionreich. Erst traf GC-Stürmer Nabil Bahoui in der 4. Minute den Pfosten, dann verpasste zwei Zeigerumdrehungen später Mohamed Elyounoussis nur knapp die Basler Führung. Allerdings verflachte im Anschluss dann immer mehr diese Auseinandersetzung, in der es nach der Pause nur einigen einzigen Höhepunkt gibt. Dimitri Oberlin, in der Champions League unter der Woche noch der große Held, vergab in der 69. Minute eine richtig gute Möglichkeit.

Am Ende musste FCB-Trainer Raphael Wicky mit dem einen Zähler zufrieden sein:. „Wir hätten natürlich gerne mehr Punkte mitgenommen. Jetzt nehmen wir am Ende einer Woche, in der wir dreimal zu null gespielt haben, diesen einen mit.“

Der Coach verfrachtete im übrigen den Rheinfelder Raoul Petretta trotz seines glänzenden Auftritts in der Champions League wieder auf die Bank. Da saß auch Cedric Itten. Allerdings nur kurz. Nach 25 Minuten ersetzte er schon Renato Steffen, der nach einem Foul verletzungsbedingt raus musste.

Grasshopper Club Zürich – FC Basel 0:0. - Tore: Fehlanzeige. SR: Bieri. Z.: 10300.

FC Basel: Vaclik; Suchy, Xhaka, Akanji; Lang, Serey Die, Zuffi, Riveros (68. Petretta); Steffen (25. Itten), Elyounoussi, Oberlin (84. Bua).

n Ein Testspiel bestreitet der FCB am Dienstag, 11 Uhr, auf dem Campus gegen den FC Schaffhausen.