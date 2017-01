Basel (mib). „Das Marbella Football Center ist in ganz Europa als eine der schönsten Anlagen zur Durchführung von professionellen Trainingscamps bekannt. Die Lage in Marbella, gutes Wetter, die Qualität der Plätze und der Anlage sind der Grund dafür, dass sich mehr als 50 Profi-Teams jedes Jahr wieder dafür entscheiden, ihre Trainingslager bei uns durchzuführen“, heißt es auf der Internetseite der Anlage.

Marbella ist bei den Profiteams derzeit hoch im Kurs. Im Fokus steht die Vorbereitung auf die Rückrunde. Auch der FC Basel ist am Mittwoch nach Andalusien geflogen und wird dort zehn Tage lang an der Costa del Sol trainieren. Außerdem stehen Testspiele auf dem Programm. So geht es unter anderem am Samstag, 17 Uhr, gegen die „ Kiezkicker“.

Der FC St. Pauli mit Trainer Ewald Lienen bereitet sich in Sotogrande intensiv auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Die Braun-Weißen werden am Samstagmittag zunächst auf den chinesischen Erstligisten Tianjin Teda treffen, ehe es wenige Stunden später gegen den amtierenden Schweizer Meister FC Basel geht.