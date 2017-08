FC Basel Für FCB attraktiv und machbar

Attraktiv und machbar. Der FC Basel kann mit der Auslosung zufrieden sein. Im Grimaldi-Forum in Monaco wurde der aktuelle Schweizer Meister in die Gruppe A mit Benfica Lissabon, Manchester United und ZSKA Moskau gelost. Bereits in der Saison 2011/2012 war der FCB mit den Engländern und Portugiesen in derselben Gruppe.

Monaco (pd/nod). „Wir freuen uns extrem auf diese Champions League-Spiele. Vor allem Manchester United, eine der weltweit besten Mannschaften, ist der Knaller. Aber wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir die Großen ärgern können. Das nehmen wir uns auch in der aktuellen Champions League-Saison vor“, so der Kommentar von Basels Trainer Raphael Wicky nach der Auslosung.

Auf den aktuellen portugiesischen Meister ist der FCB, wie auf jede Mannschaft aus Topf eins, schon getroffen. In der Gruppenphase der Champions League 2011/2012 kreuzten sich die Wege der beiden Teams bereits einmal. Trotz einer starken Leistung im Heimspiel verloren die Basler dieses mit 0:2. In Lissabon kam der FCB dann dank einem Tor Benjamin Huggels zu einem 1:1 und am Ende stand Rotblau auf Platz zwei, hinter Benfica, aber vor Manchester United und Oelul Galai (Rumänien).

Die internationalen Erfolge des portugiesischen Rekordmeisters (36 Titel), liegen schon eine Weile zurück: 1961 und 1962 gewann Benfica Lissabon den Europapokal der Landesmeister, seither kamen aber trotz fünf Finalteilnahmen im selben Wettbewerb und deren drei im UEFA Cup, respektive in der UEFA Europa League, keine weiteren Titel hinzu.

Bei Benfica ist unter anderem der Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic unter Vertrag. Mit drei Treffern in den ersten drei Partien hatte er maßgeblichen Anteil am guten Saisonstart von Benfica, das im Moment an der Tabellenspitze liegt.

Der Sechste der Premier League des vergangenen Jahres qualifizierte sich als Sieger der letzten Europa League für die diesjährige Champions League. Der FCB ist bereits viermal auf den englischen Traditionsverein getroffen. Zur Premiere kam es in der Zwischenrunde der Champions League 2002/2003. Nach einer 1:3-Niederlage im St. Jakob-Park kam der FCB mit einem 1:1 am Fasnachtsmittwoch 2003 zu einem ersten Punktgewinn gegen Manchester United.

Auch beim zweiten Gastspiel im Old Trafford in der Gruppenphase der Champions League 2011/2012 nahm der FCB einen Punkt mit. Nach einem 0:2-Pausenrückstand, kämpfte sich der FCB ins Spiel zurück und lag durch Tore von Fabian und Alex Frei (2) mit 3:2 in Front, ehe er in der Schlussminute noch den Ausgleich hinnehmen musste. Dank diesem Remis kam es dann im abschließenden Spiel dieser Gruppenphase zum entscheidenden Duell ums Weiterkommen. Dieses entschied der FCB für sich und stieß somit ins Achtelfinale vor.

Manchester United, der zwanzigfache englische Meister gehört zudem zum kleinen Kreis der Teams, die bereits alle drei Europapokale (auch den inzwischen abgeschafften Europacup der Cupsieger) mindestens einmal gewinnen konnten. Die Champions League, respektive den Europacup der Landesmeister, gewannen die Engländer 1968, 1999 und 2008, den Cup der Cupsieger 1991 und die Europa League, wie eingangs erwähnt, in diesem Jahr.

Zum ersten Mal in der Geschichte kommt es zum Duell zwischen dem FCB und ZSKA Moskau. Die Moskowiten, aktueller russischer Vizemeister, bezwangen in den Play-Offs zur Champions League Young Boys Bern mit 1:0 und 2:0. Mit denselben Resultaten hatten die Russen davor AEK Athen in der dritten Qualifikationsrunde geschlagen.

Der siebenfache sowjetische und sechsfache russische Meister gewann 2005 den UEFA Cup. Nach sieben Runden in der der aktuellen Premier Liga belegt ZSKA Moskau mit 13 Punkten den vierten Tabellenplatz.

„Wir sind in eine schwierige Gruppe gelost worden. Meiner Meinung nach gehört ZSKA Moskau zu den besten Teams aus Topf vier. Also auch das ist alles andere als leicht, diese Mannschaft hat ihre Qualität auch in den Playoff-Spielen gegen YB unter Beweis gestellt“, sagt FCB-Sportdirektor Marco Streller zur Auslosung. „Zu Manchester United muss man nicht viel sagen. Manu hat mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von plus acht einen sehr guten Saisonstart erwischt. Ich habe sehr gute Erinnerungen, sowohl an Manchester United selber als auch an Trainer José Mourinho“, so Streller weiter. Für Streller ist auch Benfica Lissabon ein sehr großer Club mit einer riesigen Fanbasis.