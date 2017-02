Eigentlich ist es für den FC Basel nur noch ein Schaulaufen bis zum nächsten Schweizer Meistertitel. Die „Bebbi“ haben vor dem Heimspiel (Anstoß 13.45 Uhr, St. Jakob-Park) am morgigen Sonntag gegen Lausanne-Sport satte 15 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Young Boys Bern. Was soll da noch schiefgehen?

Basel. Angesichts dieser sportlichen Dominanz in der nationalen Meisterschaft rückte in dieser Woche ein junger Rheinfelder in den Mittelpunkt. Raoul Petretta unterschrieb nämlich am Mittwoch einen Profivertrag bis zum Sommer 2020. Der 19-Jährige schwebt nun im siebten Himmel: „Für diesen Moment arbeite ich, seit ich sechs bin“, sagt Petretta auf der Homepage des FC Basel. Als Jugendspieler wechselte der gebürtige Italiener seinerzeit vom damaligen SC Rheinfelden 03 zum FCB. Der U21-Spieler bestritt die komplette Wintervorbereitung mit den Profis und wurde dann auch von Coach Urs Fischer in den ersten beiden Rückrundenpartien eingesetzt. Gegen Lugano spielte er auf der linken Außenverteidiger-Position durch und anschließend gegen Thun 81 Minuten.

Der FC Basel sieht sich morgen zwar vor heimischer Kulisse klar in der Favoritenrolle, doch allen ist der mühsame 2:1-Heimsieg in der Vorrunde noch in guter Erinnerung. Damals führte der Aufsteiger im St. Jakob-Park bis zur 90. Minute 1:0, ehe FCB-Innenverteidiger Marek Suchy und Torjäger Marc Janko mit ihren Treffern in der 91. und 92. Minute die Partie noch drehten.

Lausanne-Sport hat auch in Basel keine Punkte zu verschenken. Der Neuling rangiert in der Tabelle auf dem achten Platz des Zehnerfeldes und hat auf Schlusslicht FC Vaduz lediglich zwei Punkte Vorsprung. Vorletzter ist der FC Thun.