Erfolgreiche Generalprobe: Mit 1:0 (1:0) hat der FC Basel sein letztes Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde gegen das dänische Team Esbjerg fB gewonnen. Das einzige Tor dieser Partie schoss Mohamed Elyounoussi nach gut einer Viertelstunde. Der Sieg des FCB war verdient, der einige gute Chancen ausließ.

Basel. Zeitweise zeigten die Hausherren, die am kommenden Samstag gegen den FC Lugano in die Rückrunde der Super League starten, schnelle und direkte Kombinationen. Basel hatte dieses Spiel auf dem Kunstrasen des Nachwuchscampus im Griff.

Das einzige Tor fiel früh. Spielmacher Matías Delgado hatte Andraz Sporar mit einem herrlichen Zuspiel bedient, der wiederum den besser positionierten Sturmkollegen Mohamed Elyounoussi anspielte. Der Norweger benötigte jedoch drei Anläufe, um Jeppe Hojberg im Tor der Gäste zu überwinden. Schlussendlich traf Elyounoussi mit der Hacke.

„Natürlich ist das gut, wenn man gewinnt. Das gibt Selbstvertrauen. Es geht mir aber in erster Linie schon um die Leistung. Der Auftritt heute war gut, das Resultat muss aber am Ende einfach anders aussehen. Ich habe drei, vier Chancen gesehen, aus denen man einfach mehr Kapital draus schlagen muss“, analysierte Trainer Urs Fischer nach der Partie noch am Spielfeldrand.

In der ersten Halbzeit habe man annähernd 45 Minuten lang Druck ausgeübt, erklärte Fischer. Wobei. Das Tor blieb lange die gefährlichste Szene. Die 500 Zuschauer sahen wenig Strafraumszenen. Nach dem Seitenwechsel war dann schon mehr los.

Ein Freistoß klatscht an den Innenpfosten

Beide Mannschaften hatten Chancen. Die Basler waren gleich nach Wiederbeginn auf der Höhe. Einige Male gab es schnelle, direkte Kombinationen auf dem Kunstrasen zu bewundern. Tore fielen aber keine.

„Auch wenn in der zweiten Halbzeit viel gewechselt wurde, so konnten wir das Niveau doch halten“, meinte Fischer. Der Basler Eder Balanta kam in aussichtsreicher Position zum Abschluss (74.) und setzte den Ball über das Tor. Kevin Buas Weitschuss (81.) wurde von Hojberg gerade noch zur Ecke geklärt. Aber auch die Gäste kamen zu Chancen. Die größte hatte Konstantinos Tsimikas, der 20 Minuten vor dem Ende mit einem Freistoß nur den Innenpfosten traf.

So blieb es dann beim verdienten 1:0 für den FCB, der gegen den Zwölften der dänischen Superliga eine gute Leistung ablieferte und zeigte, dass er bereit ist für den Start in die Punkterunde.

Der Rheinfelder Raul Petretta spielte die gesamten 90 Minuten durch.

FC Basel – Esbjerg fB 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (13.) Elyounoussi. SR: Jaccottet. Z.: 500.

FC Basel: Vaclik; Lang (73. Nsumbu), Suchy (78. Hoegh), Balanta, Petretta; Fransson (78. Pickel), Zuffi; Elyounoussi, Delgado (78. Bua), Steffen (65. Callà); Sporar (65. Janko).