Vorhang auf in der UEFA Champions League. Der FC Basel empfängt am heutigen Dienstag im heimischen St. Jakob-Park (live SRF 2) zum ersten Gruppenspiel Ludogorets Razgrad. Im Duell der Außenseiter in dieser Gruppe A zählt für die „Bebbi“ nur ein Heimsieg. Denn: Die großen Favoriten sind zweifellos Paris St. Germain und Arsenal London. Die beiden Topklubs treffen heute parallel in Paris aufeinander. Von Uli Nodler Basel. Betrachtet man es realistisch, so bleibt dem FC Basel nach der Gruppenphase als vermeintlicher Tabellendritter wohl nur der Gang in die Europa League. Doch abgerechnet wird am Schluss. In ihrer durchaus erfolgreichen Vergangenheit in der Beletage des europäischen Fußballs haben die Basler schon des Öfteren den Großen ein Schnippchen geschlagen. Vor allem gegen die englischen Klubs sieht die Champions League-Bilanz durchaus erfreulich aus. Der FC Chelsea, FC Liverpool und auch Manchester United können ein Lied von Basler Geniestreichen singen. Dennoch spricht auf dem Papier nicht viel für den Einzug ins Achtelfinale. Um überhaupt eine Chance auf Platz zwei oder eins zu haben, müssen die Schützlinge von Trainer Urs Fischer beide Begegnungen gegen den bulgarischen Meister gewinnen und dann wohl in den Duellen gegen die beiden europäischen Topklubs über sich hinauswachsen. Nicht gerade vorteilhaft dürften aus Basler Sicht die weiteren Vorrunden-Ansetzungen sein. Nach dem Heimspiel gegen Ludogorets Razgrad tritt der FCB zunächst bei Arsenal London und dann in Paris an. Ungeachtet der minimalen Außenseiterchance auf den Einzug in die K.o.-Runde fiebern beim FCB alle den Auftritten in der Champions League entgegen: „Das werden tolle Matches. Wir werfen alles in die Waagschale. Damit beginnen werden wir heute Abend gegen Razgrad“, so ein zuversichtlicher Basler Coach Urs Fischer vor dem Auftakt im St. Jakob-Park. Im ersten Gruppenspiel sieht sich der FC Basel in der Favoritenrolle. Die „Bebbi“ haben drei der vier bisherigen Begegnungen gegen Ludogorets Razgrad gewonnen. 2013 setzte sich der FCB in der Champions League-Qualifikation gegen die Bulgaren mit 4:2 und 2:0 durch. In der Gruppenphase 2014 siegte Ludogorets zu Hause 1:0 und verlor in Basel 0:4. Lang und Zuffiwohl im Kader Personell sind die Alternativen für den FC Basel größer geworden. Luca Zuffi dürfte nach überstandener Bänderzerrung ebenso dabei sein wie Außenverteidiger Michael Lang, dessen Muskelverletzung doch nicht so gravierend zu sein scheint. Beim 3:1-Heimsieg gegen Grass­hoppers Zürich bestritt Lang die komplette Partie.