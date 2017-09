FC Basel Schlechtester Start seit sechs Jahren

Basel (mib). Überraschung: Der FC Basel hat sein Heimspiel gegen den FC Lausanne-Sport nach einer 1:0-Führung zur Pause noch mit 1:2 verloren. Damit ist der schlechteste Saisonstart seit sechs Jahren perfekt.

Gerade einmal zwei Zähler haben die „Bebbi“ nun aus den vergangenen drei Partien gegen Lugano, Sion und Lausanne geholt. Erst elf Zähler hat der Titelverteidiger nach sieben Runden der Super LeagueSaison auf dem Konto.

Gegen die bis dato noch sieglosen Waadtländer agierten die Basler verhalten. Klar, die Equipe von Coach Raphael Wicky hatte mehr Ballbesitz, aber gute Möglichkeiten waren kaum auszumachen, kreative Spielzüge sahen die Fans praktisch nie. Kein Wunder, dass es ein ruhender Ball war, der dem FCB das 1:0 brachte. Nach einem Handspiel Jeremy Manieres verwandelte Ricky van Wolfswinkel den Strafstoß.

Nach der Pause wurde es hektisch. Erst sah FCB-Kapitän Marek Suchy innerhalb von einer Minute völlig unnötig die Gelb-Rote-Karte (52.), dann hämmerte Benjamin Kololli den Ball per Freistoß aus 25 Metern in den Winkel (52) – 1:1.

In der 71. Minute musste dann auch Lausannes Nicolas Getaz nach der Ampelkarte frühzeitig zum Duschen. War das der Weckruf für die Basler, nochmals Gas zu geben? Denkste. Das zweite Tor machten die Gäste in der 80. Minute. Gabriel Torres setzte sich durch, brachte den Ball in die Mitte, wo aus spitzen Winkel Joel Geissmann FCB-Goalie Thomas Vaclik in der kurzen Ecke erwischte.

Nach dem Schlusspfiff konnte es Wicky nicht verstehen, warum seine Jungs aus dem Platzverweis für die Gäste nicht mehr Kapital schlugen: „In Unterzahl haben wir den Ball gut laufen lassen und hatten unsere größte Möglichkeit. Danach haben wir unverständlicherweise wieder nachgelassen.“

Diese angesprochene Möglichkeit hatte Renato Steffen in der 61. Minute, als er und van Wolfswinkel alleine aufs gegnerische Tor zu liefen. Steffen setzte den Ball aber über das Gehäuse.

Damals, als der FCB unter Coach Thorsten Fink in den ersten sieben Spielen nur neun Punkte holte, setzte er danach international zum Höhenflug an, holte bei Manchester United ein 3:3 und qualifizierte sich für die Champions-League-Achtelfinals. Für Basel geht es nun am Dienstag in der Königsklasse zu ManU.

FC Basel – FC Lausanne-Sport 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 (29./Handelfmeter) van Wolfswinkel, 1:1 (54.) Kololli, 1:2 (80.) Geissmann. SR: Erlacher. Z.: 23 686.

FC Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Riveros; Serey Die (84. Manzambi), Xhaka; Steffen, Zuffi (60. Balanta), Bua (73. Elyounoussi); van Wolfswinkel.