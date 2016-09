Basel (mib/pd). „Man hat klar gesehen, was passieren kann, wenn man nachlässt und aufhört zu spielen. Klar, man darf nicht vergessen, dass Andraz Sporar und Geoffroy Serey Die aus einer längeren Verletzungspause kommen. Trotzdem hätten wir heute als Mannschaft cleverer auftreten können in der zweiten Halbzeit“: Das Resümee von Coach Urs Fischer nach der 2:3-Testspielniederlage des FC Basel am Mittwoch gegen den FC Wohlen war deutlich. Nach 45 Minuten führten die Basler dank Treffern von Andraz Sporar, der sein Comeback gab, und Ambre Nsumbu, der zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft kam, mit 2:0 gegen den Challenge League-Vertreter.

In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste den Spieß noch herumdrehen. Für die Mannschaft aus dem Freiamt trafen Alain Schultz, Marvin Graf und Yannick Schmid.

„Es war ein gutes Gefühl, ohne Schmerzen zu spielen, sieben Monate war doch eine lange Zeit“, ließ der slowenische Stürmer nach der Partie wissen. Sporar hatte einmal selber per Kopf zum 1:0 getroffen und das 2:0 vorbereitet. Zu seinem ersten Einsatz nach seiner Rückkehr aus Stuttgart kam Serey Die, dessen Präsenz im Mittelfeld in der ersten Halbzeit dem Spiel der Rotblauen gut tat.

Die Basler bauten nach dem Seitenwechsel ab. Trotz des Anschlusstreffers von Alain Schultz sah es lange so aus, als würde der FCB dieses Spiel für sich entscheiden. In der Schlussphase ließen die Basler aber noch zwei weitere Treffer der Gäste zu.

FC Basel – FC Wohlen 2:3 (2:0). – Tore: 1:0 (12.) Sporar, 2:0 (36.) Nsumbu, 2:1 (56./Foulelfmeter) Schultz, 2:2 (85.) Graf, 2:3 (89.) Schmid. SR: Schnyder. Z.: 350.

FC Basel: Vailati; Nsumbu (68. Vogrig), Hoegh, Sülüngöz (76. Pacheco), Riveros; Serey Die (81. Adamczyk); Bua (62. Cani), Delgado, Callà (76. Micelli); Doumbia, Sporar (62. Tausch).