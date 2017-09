Filmfestival Venedig Judi Dench: Jede Rolle ist eine Herausforderung

17:26 Bombenentschärfung: Zünder raus, Gefahr nicht gebannt

Frankfurt/Main - Die Entschärfung der Bombe in Frankfurt ist komplizierter als gedacht. Wie Polizei und Feuerwehr am berichten, sind zwar alle drei Zünder entfernt. Aber bei zweien habe die Sprengladung beim Ausbau der Zünder nicht mit entfernt werden können. Die Sprengkapseln müssten nun gesondert ausgebaut werden. Danach müssten die Reste der Bombe dann transportsicher gemacht werden. Wann die Sperrung, von der mehr 60 000 Anwohner betroffen sind, aufgehoben werden kann, sei derzeit nicht absehbar.

16:49 Nordkorea provoziert mit Test einer Wasserstoffbombe

16:39 SPD hofft nach TV-Duell auf Wende in den Umfragen

16:27 Robbie Williams: Ich leide unter Essstörung und Depressionen

London - Der britische Popstar Robbie Williams leidet nach eigenen Angaben unter einer Essstörung und Depressionen. Das sagte der 43-Jährige in einem Interview der Zeitung "Sunday Times". "Ich bin entweder schlank und depressiv oder fett und schäme mich", sagte der britische Popstar. Es komme vor, dass er mehrfach nachts schlafwandelnd aufstehe, um sich etwas zu essen zu holen, gestand Williams. Er schlafe dabei aber "tief und fest". Stolz sei Williams dagegen auf seine Treue gegenüber seiner Ehefrau.

15:52 Nach Atomtest: China misst keine atomare Strahlung

Peking - Nach dem starken neuen Atomtest Nordkoreas haben Chinas Umweltbehörden keine auffällige radioaktive Strahlung messen können. Wie das Umweltministerium in Peking mitteilte, wurde erstmals ein neuer Krisenmechanismus zur Überwachung der Radioaktivität in den drei Nordkorea am nächsten gelegenen Provinzen Nordostchinas sowie der gegenüber Südkorea liegenden Provinz Shandong aktiviert. Die Messergebnisse seien "normal".