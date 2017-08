Finnland Zwei Tote bei Messerattacke im finnischen Turku

Nachrichten-Ticker

21:56 Gewitter: 2. Halbzeit bei Bundesliga-Eröffnung verzögert

München - Wegen eines Gewitters mit Starkregen hat sich der Anpfiff zur zweiten Halbzeit der Bundesliga-Partie zwischen dem deutschen Fußball-Meister Bayern München und Bayer Leverkusen verzögert. Im Eröffnungsspiel der 55. Saison der Fußball-Bundesliga war am Abend beim Stand von 2:0 der Münchner nach etwa einer halben Stunde Spielzeit ein Unwetter über die Allianz Arena hinweggezogen. Die Bedingungen für die Spieler wurden immer schwieriger, viele Zuschauer suchten Schutz in den oberen Rängen.

21:52 Polizei vermutet organisierte Terror-Zelle hinter Attacken

Barcelona - Die Terrorattacken in Spanien waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht das Werk von Einzeltätern, sondern einer organisierten Islamisten-Zelle. Die Ermittler ordneten der mutmaßlichen Terrorgruppe drei Vorfälle zu: Den Anschlag mit einem Kleintransporter auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas, bei dem 13 Passanten getötet wurden, einen vereitelten Angriff in der Küstenstadt Cambrils und die Explosion in einem Wohnhaus in der Ortschaft Alcanar. Der mutmaßliche Haupttäter von Barcelona ist Medienberichten zufolge tot. Er soll zusammen mit vier weiteren Terroristen erschossen worden sein.

21:49 Zwei Deutsche ringen nach Terroranschlag mit dem Leben

Barcelona - Einen Tag nach dem Terroranschlag in Barcelona mit 13 Toten schweben zwei deutsche Verletzte in Lebensgefahr. Das teilte der Arzt eines Krankenhauses in Barcelona Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bei dessen Besuch mit. Eine Frau mittleren Alters erlitt den Angaben zufolge bei dem Anschlag mit einem Lieferwagen auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas schwere Kopfverletzungen. Ihr Zustand wird als äußerst kritisch eingeschätzt. Zudem liegt eine lebensgefährlich verletzte Jugendliche auf der Intensivstation.

21:04 Darmstadt bezwingt St. Pauli

Darmstadt - Klarer Heimsieg für Darmstadt, Achtungserfolg für Aue: Der SV Darmstadt 98 hat den FC St. Pauli mit 3:0 besiegt und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Der FC Erzgebirge Aue erkämpfte sich ein 1:1 bei Eintracht Braunschweig.

20:58 Süle erzielt erstes Tor der 55. Bundesliga-Saison

München - Niklas Süle hat das erste Tor in der 55. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Neuzugang des FC Bayern München traf am Abend für den deutschen Meister in der neunten Minute des Eröffnungsspiels gegen Bayer Leverkusen. Süle köpfte nach einer Freistoßvorlage des ebenfalls aus Hoffenheim nach München gewechselten Sebastian Rudy zum 1:0 ein.