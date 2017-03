Fischingen Erfolgreiche Jugendarbeit trägt Früchte

Fischingen (dab). Das Akkordeon-Orchester Fischingen (AOF) blickte bei seiner Generalversammlung erneut auf ein erfolgreiches und harmonisches Jahr zurück. Derweil laufen bereits Überlegungen für das Jubiläum im Jahr 2018, wenn der Verein das 25-jährige Bestehen feiert. Erste Ideen für das Jubiläum, das das AOF in gebührendem Rahmen feiern wolle, habe man schon gesammelt, weitere Anregungen und Vorschläge seien willkommen, verriet Renate Linder. Dank sprach sie Dirigent Dieter Lau, der stellvertretenden Dirigentin Monika Müller und Christiane Müller, aus, die das Jugendorchester leitet. Jugendarbeit Die Bemühungen, Nachwuchs für den Jugendbereich zu finden, mündeten in einem neuen Anfängerkurs. Nach dem Jahreskonzert im Februar in der vollbesetzten Läufelberghalle konnten sechs fortgeschrittene Jugendspieler ins Aktivorchester übernommen werden und zusätzlich zwei Wiedereinsteiger, so dass die Zahl der Musizierenden nunmehr auf 31 gewachsen ist.

Musik zu machen, die das Publikum und die Spieler gleichermaßen berühre, und das bisher Erreichte mit „Elan und Begeisterung fortzuführen“, sei das Leitbild für die Zukunft, erklärte Dirigent Dieter Lau, der 2016 sein 20-jähriges Dirigentenjubiläum begangen hatte, und sich vor diesem Hintergrund auch bei der Versammlung nochmals bei allen Spielern und Ausbildern bedankte. Das AOF habe seit seiner Gründung und auf Initiative des Ehrenvorsitzenden Dieter Schächtelin eine sehr spannende Entwicklung durchlaufen und durch den konsequenten Aufbau der Jugendarbeit einen Weg beschritten, der sich bewährt habe. Ein besonderes Erlebnis war im zurückliegenden Jahr die Teilnahme am Weltmusikfestival in Innsbruck: sowohl das Orchester als auch das Ensemble erreichten für ihre Leistungen das Prädikat „ausgezeichnet“. Wahlen Unter der Leitung von Alt-Bürgermeister Peter Schmider wurde der gesamte Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet. Einstimmig fielen auch die anstehenden Wahlen aus: Der zweite Vorsitzende Simon Kratz, Schriftführerin Simone Sachs sowie die Aktivbeisitzer Jutta Braumann und Christoph Hummel wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Die Kasse wird von Manuela Heitzel und Melanie Scheil geprüft. Dank gebührte den Jugendausbildern, Renate Linder, Dieter Lau, Daniela Ostermeier und Karin Schmiedlin und außerdem Bernd Spitz, der sich um die Pflege des Internetauftritts www.ao-fischingen.de kümmert.

Termine In den kommenden Monaten stehen für das AOF verschiedene Anlässe auf dem Programm: am 14. Mai ein Konzert zum Dorfjubiläum von Eimeldingen, am 4. Juni der Pfingsthock in Fischingen, am 25. Juni ein Kurkonzert in Bad Bellingen, am 15. Juli ein Auftritt am Nepomukfest in Neuenburg, am 30. Juli ein Auftritt in den Langen Erlen, am 10. September das Budenfest in Kandern und am 29. Oktober erneut ein Kurkonzert in Bad Bellingen.

Kontakt Internetauftritt: www.ao-fischingen.de