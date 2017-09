Fischingen Gemeinsam mit dem Kreis

Von Daniela Buch

Landrätin Marion Dam-mann hat die Gemeinde Fischingen besucht, um sich über aktuelle Projekte und Anliegen zu informieren. Themen, die Bürgermeister Axel Moick und Vertreter des Gemeinderats ansprachen, waren die Verbesserung der Infrastruktur und die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

Fischingen. Moick berichtete vom geplanten Bau des kommunalen Wohnhauses an der Dorfstraße, der durch die Flüchtlingsproblematik angestoßen wurde. In Fischingen befinden sich bisher drei Familien, insgesamt elf Personen, aus der Anschlussunterbringung in privat vermieteten Wohnungen. Über weitere Zuweisungen im kommenden Jahr konnte Dammann noch keine verbindlichen Aussagen machen.

Ende Juli seien 960 Personen gezählt worden, die von den Gemeinschaftsunterkünften ab 2018 noch auf die Gemeinden aufgeteilt werden müssten, wobei aber Ausreiseverpflichtungen und freiwillige Rückkehrer die Anzahl auf 600 reduzieren würden. Fischingen werde voraussichtlich mit drei bis sechs Personen rechnen müssen, wobei man versuche, mit den Gemeinden eine einvernehmliche Lösung zu finden. „Wir sind natürlich froh und dankbar, wenn Gemeinden Wohnraum schaffen“, sagte die Landrätin. Vor dem Hintergrund des aller Prognosen nach weiterhin hohen Zuzugs in den Landkreis werde die Gemeinde mit Sicherheit auch dann keinen Leerstand zu verzeichnen haben, sollten die Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückkehren oder anderweitig umziehen.

Nahverkehr: Thematisiert wurde beim Treffen auch der öffentliche Personennahverkehr. Fischingen hofft auf eine weitere Verbesserung der Verbindungen für die Buslinie 15. Denn derweil fahren nur die Busse in Richtung Lörrach über die Haltestelle an der Läufelberghalle, jene mit Ziel Weil am Rhein aber nicht, was zu Lücken im Taktangebot führt. „Es wäre schön, wenn alle Busse der Linie Fischingen direkt anfahren würden“, sagte Moick.

Breitband: Neben Mobilität, Bildung, Familien und Soziales sowie Gesundheit, werde künftig auch die Digitalisierung ein Schwerpunktthema für den Landkreis sein, kündigte Dammann an. Zu deren strukturellen Umsetzung sei eine gut funktionierende Breitband-Versorgung die Grundlage. Der Zweckverband Breitbandausbau sei ein gelungenes Beispiel dafür, was erreicht werden können, wenn man sich zusammenschließe.

Dialog: Auch in den regelmäßig stattfindenden Bürgermeisterforen fordere sie stets dazu auf, den Dialog zu suchen und zu sagen, wo der Schuh drücke: „Uns geht es darum, dass wir gemeinsam die Dinge angehen und steuern.“ Nicht zuletzt stünden auch die Fachabteilungen für Fragen und Beratung zur Verfügung, und kämen auf Einladung gerne auch in Gemeinderatssitzungen.