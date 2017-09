Fischingen Kindergarten übernimmt Schulräume

Fischingen (dab). Der Kindergarten hatte aufgrund erhöhten Platzbedarfs beantragt, in der leerstehenden Schule den Werkraum und das Lehrerzimmer im Kindergartenjahr 2017/18 nutzen zu dürfen.

Wie Bürgermeister Axel Moick in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats mitteilte, ist die Genehmigung auf Umnutzung der Grundschulräume vom Landratsamt erteilt worden. Bauliche Änderungen seien nicht erforderlich. Als Bedingung sei gestellt worden, dass in Fischingen für mindestens zwei Jahre keine Beschulung stattfinden werde, was seitens der Schulleitung auch bereits so erklärt wurde.

Aufgrund der knappen Anzahl an Lehrern wäre die Schule in der Praxis ohnehin nicht in der Lage, einen Unterricht in Fischingen anzubieten, sondern müsse möglichst kompakt am Standort in Binzen bleiben, erläuterte Moick. Da der Kindergarten nicht alle Räume benötigt, stehen der Gemeinde die beiden Klassenräume Richtung Schulhof zur Verfügung, die beispielsweise für Veranstaltungen genutzt werden könnten.