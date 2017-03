Fischingen Nicht genügend Stauvolumen

Fischingen (dab). Der Gemeinderat Fischingen hat das Ingenieurbüro Moser aus Laufenburg mit der Entwurfsplanung für mögliche Optimierungsmaßnahmen am Regenüberlaufbecken beauftragt.

Das bestehende Regenüberlaufbecken am nordwestlichen Dorfrand nehme das gesamte Mischwasser aus dem Dorf auf, erläuterte Bürgermeister Axel Moick. An Stauvolumen fehlten bislang 60 bis 90 Kubikmeter, eine Reihe von Messungen, die derzeit noch andauert, soll Klarheit über die in der Praxis anfallenden Mengen und Erforderlichkeiten bringen. Ein komplett neues Regenüberlaufbecken für ein Stauvolumen von 120 bis 150 Kubikmetern entsprechend der lokalen Erfordernisse zu bauen wäre in jedem Fall unwirtschaftlich, und unter 300 Kubikmetern zu aufwendig. Vorrangige Strategie sei es daher, das Stauvolumen des bestehenden Bauwerks durch kleinere Umbaumaßnahmen und Leitungsverlegungen zu verbessern.

Die Investition wird sich nach Einschätzung von Axel Moick auf eine Summe zwischen 40 000 und 150 000 Euro belaufen. Sollte sich herausstellen, dass dies nicht ausreicht, so wäre die Folge, dass die Erweiterung des Trennsystems angegangen werden müsste.

Bisher belegte die Gemeinde Fischingen das zusätzlich benötigte Beckenvolumen in Efringen-Kirchen, will aber für die Zukunft unabhängig vom guten Willen der Nachbargemeinde werden. Die Planungskosten sollen nach Beschluss des Gemeinderats 20 000 Euro nicht überschreiten. In diesem Jahr sind zunächst nur die Planungen vorgesehen, potenzielle Maßnahmen dann im kommenden Jahr.