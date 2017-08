Flüchtlingsdeal Oettinger fordert mehr Geld für die Türkei

Nachrichten-Ticker

13:55 Umfrage: Regierung soll wirtschaftlichen Druck auf Türkei ausüben

Berlin - Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei ist eine Mehrheit der Bevölkerung für ein härteres Auftreten gegenüber dem EU-Nachbarland. Rund 72 Prozent aller Wahlberechtigten sind dafür, dass Deutschland mehr wirtschaftlichen Druck auf die Türkei ausübt. Das zeigt das neue "ZDF-Politbarometer". Nur 22 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus. Zuletzt hatte Außenminister Sigmar Gabriel deutschen Urlaubern von Reisen abgeraten. Das Auswärtige Amt betonte aber, er habe keine Türkei-Reisewarnung ausgesprochen.

13:51 Mindestens zwei Tote bei Angriff auf Schiiten-Moschee in Kabul

Kabul - Während der Freitagsgebete haben unbekannte Bewaffnete in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine schiitische Moschee angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Zudem hätten Rettungskräfte acht Verletzte weggefahren. Das Innenministerium sprach von drei Angreifern, die die Imam-Saman-Moschee am Freitagnachmittag gestürmt hätten. Für die Tat übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Schiiten sind in Afghanistan immer wieder Angriffsziel der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat.

12:56 Polizei: Kaum Überlebenschance für Vermisste nach Schweizer Bergsturz

Bondo - Die Überlebenschancen für die acht Vermissten nach dem gigantischen Bergsturz in der Schweiz sind "nicht im hohen Bereich". Das sagte die Polizei bei einer Pressekonferenz zu dem Unglück in der Unglücksregion in Graubünden. Die deutschen Wanderer unter den Vermissten stammen aus Baden-Württemberg. Die Polizei kenne auch die Herkunftsorte, sagte ein Sprecher. Nähere Angaben wollte sie nicht machen. Weitere Vermisste stammen aus der Steiermark in Österreich. Die Retter sind weiterhin Einsatz. Sie wurden von Hubschraubern ins Hochgebirge gebracht und seilten sich ab, teils mit Suchhunden.

12:49 Watzke zu Dembélé-Transfer: "Sind auf dem Weg"

Dortmund - Der Wechsel von Ousmane Dembélé vom Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Barcelona zieht sich noch hin. "Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Pressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA in Dortmund. Sollte Dembélé den Club verlassen, "werden wir möglicherweise auf dem Transfermarkt noch etwas tun", kündigte er an. Seit Wochen wird über den Wechsel des 20 Jahre alten Franzosen spekuliert. Die Rede war von einer Ablösesumme von 120 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

12:24 Videoassistent bleibt im Einsatz

Frankfurt/Main - Trotz der technischen Pannen zum Saisonauftakt kommt der Videoassistent auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Einschränkungen zum Einsatz. Die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund entschieden nach intensiver Analyse, dem neuen Hilfsmittel für die Schiedsrichter eine weitere Chance zu geben. Allerdings wird vorerst auf den Einsatz der virtuellen Abseitslinie verzichtet, die in anderen an der FIFA-Pilotphase beteiligten Ligen ohnehin nicht verwendet wird. Am ersten Spieltag konnte der neue Videoassistent in einigen Spielen nur teilweise oder gar nicht eingesetzt werden.