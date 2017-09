Flughafencheck 2017 Piloten: Mannheim bleibt unsicherster Flughafen Deutschlands

Nachrichten-Ticker

12:53 EU-Minister üben erstmals Reaktion auf Cyberangriff

Tallinn - Die Verteidigungsminister der EU-Staaten haben erstmals eine Übung zu einem großen Cyberangriff absolviert. Bei einem Treffen in der estnischen Hauptstadt Tallinn wurde ein Attacke gegen ein militärisches Hauptquartier der EU in Rom simuliert. Die Minister mussten dann das Krisenmanagement übernehmen. Ziel der Übung war es nach Angaben der estnischen EU-Ratspräsidentschaft, die unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Bedeutung des Themas zu verdeutlichen.

12:52 Pferd besucht sterbende Frau im Krankenhaus

Fürth - Eine sterbende Patientin hat im Krankenhaus Besuch von ihrem früheren Pflegepferd bekommen. Es sei der "Herzenswunsch" der schwerkranken Frau gewesen, das Tier noch einmal zu sehen. Das Team der Palliativ-Station am bayerischen Klinikum Fürth habe das Treffen auf dem Hof der Klinik möglich gemacht. Die Besitzerin brachte das Pferd ins etwa 15 Kilometer entfernte Fürth und die Frau konnte es ein letztes Mal streicheln. Das Krankenhaus hatte von der Aktion vor einer Woche auf Facebook berichtet und unzählige positive Reaktion darauf bekommen. Knapp 12 000 Menschen gefällt der Beitrag bisher.

12:24 China unterstützt UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea

Peking - Nach dem neuen Atomtest Nordkoreas will auch China im Weltsicherheitsrat neue Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang verabschieden. Sein Land unterstütze "weitere Schritte" des höchsten UN-Gremiums, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag den chinesischen Außenminister Wang Yi in Peking. Der Schlüssel zur Lösung der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel seien "sowohl Sanktionen als auch Dialog". Der Außenminister gab keine weiteren Details und äußerte sich auch nicht zu dem Ölembargo, das die USA im Sicherheitsrat durchsetzen wollen.

12:12 Urteil: Sicherungsverwahrung braucht aktuelles Gutachten

Straßburg - Eine Sicherungsverwahrung darf nur auf Grundlage von ausreichend aktuellen Expertenmeinungen angeordnet werden. Feste Vorgaben will der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dafür allerdings nicht machen. Dem Kläger half das in dem konkreten Fall nicht. Seiner Sicherungsverwahrung lagen zwar viereinhalb Jahre alte Gutachten zugrunde. Außerdem hatte er zwischenzeitlich ein Jahr in Freiheit verbracht. Die Berliner Gerichte hätten dennoch vernünftig dargelegt, dass das eine Jahr in Freiheit zu wenig gewesen war, um zu beweisen, dass der Mann nicht mehr gefährlich war.

11:55 Hurrikan "Irma": Tote und schwere Verwüstungen

San Juan - Der extrem gefährliche Hurrikan "Irma" hat in der Karibik mindestens zehn Menschen in den Tod gerissen. Der Wirbelsturm bewegt sich nun in Richtung der Dominikanischen Republik, Haiti und der Bahamas. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten in den kommenden Tagen bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Hurrikans betroffen sein. Allein auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin starben gestern acht Menschen. Es ist der schwerste jemals in der Region registrierte Tropensturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Kilometern pro Stunde.