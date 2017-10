Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von Malaysia achten

Nachrichten-Ticker

07:21 Duale Systeme ringen um Finanzen beim Recycling

Berlin - Beim Verpackungsrecycling gibt es unter den Systembetreibern neuen Streit um millionenschwere Abrechnungen. Mehrere Unternehmen haben Verträge gekündigt und wollen das System auf eine neue Grundlage stellen. Hintergrund ist die ungeklärte Finanzierung bei der Entsorgung größerer Mengen von Kunststoffverpackungen. Für diesen Donnerstag ist eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Streitparteien geplant. Die Entsorgungsbranche stellte unterdessen klar, Gelbe Tonne und Gelber Sack würden weiter abgeholt.

07:20 Separatisten wollen Wahllokale in Katalonien beschützen

Barcelona - Hunderte von Menschen haben sich am Morgen rund um die Wahllokale in Katalonien versammelt, um die Gebäude für das Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien zu beschützen. Die auf Schiffen im Hafen von Barcelona untergebrachten Angehörigen der staatlichen Polizeieinheit Guardia Civil brachen am Morgen in größeren Fahrzeugkolonnen auf. Das Verfassungsgericht Spaniens hat die von der Regionalregierung Kataloniens ausgerufene Abstimmung verboten. Dagegen halten die Organisatoren an dem Referendum fest und wollen es heute durchziehen.

06:08 Fachleute: Kein Ende chinesischer Übernahmen zu erwarten

Peking - Ungeachtet einer Delle in diesem Jahr könnten chinesische Firmenübernahmen in Deutschland nach Einschätzung von Fachleuten bald wieder Rekordniveau erreichen. So geht der Ökonom Liu Yuanchun von der Pekinger Volksuniversität davon aus, dass sich die Einkaufstour chinesischer Firmen in Deutschland fortsetzen wird. Die Pekinger Führung will China bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2049 zu einer "Industrie-Supermacht" machen. "Ohne Zukäufe in Deutschland ist das nicht zu machen", sagte Liu der Deutschen Presse-Agentur.

06:06 Parteien haben wieder mehr Zulauf - Tausende neue Mitglieder

Berlin - Die meisten Parteien in Deutschland verzeichnen wieder größeren Zulauf. Davon profitieren vor allem SPD, Linke, Grüne, FDP und AfD, wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland in den Parteizentralen ergab. Einen leichten Mitgliederschwund gab es hingegen bei der CDU, und die CSU trat auf der Stelle. Die SPD hat demnach aktuell 440 309 Mitglieder, ein Plus von 7603 Mitgliedern im Vergleich zu Ende 2016. Sie ist damit weiterhin die Partei mit den meisten Mitgliedern.

04:46 Bundesliga: Debüts von Sagnol und Pizarro im Blickpunkt

Berlin - Die Debüts von Willy Sagnol und Claudio Pizarro stehen heute in der Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Sagnol soll Meister Bayern München nach der Demütigung in Paris und der Trennung von Trainer Carlo Ancelotti als Interimscoach bei Hertha BSC wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Pizarro hat auf dem Feld die Aufgabe, die Torflaute beim 1. FC Köln zu beenden. Kölner Gegner ist RB Leipzig. Den Fußball-Sonntag eröffnen der bisher sieglose SC Freiburg und die bislang ungeschlagene TSG 1899 Hoffenheim.