20:14 Trump droht Mexiko: "Keine andere Wahl"

Philadelphia - US-Präsident Donald Trump hat unterschwellige Drohungen gegen den Nachbarn Mexiko ausgesprochen. "Ich möchte nun einen anderen Weg gehen. Wir haben keine andere Wahl", sagte Trump bei einer Veranstaltung seiner republikanischen Partei in Philadelphia. Erläuterungen, wie dieser Weg aussehen könnte, machte Trump nicht. Zuvor hatte der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto erklärt, er werde ein für kommenden Dienstag anberaumtes Treffen mit Trump nicht einhalten. Trumps Sprecher Sean Spicer hatte danach erklärt, trotz des abgesagten Treffens werde an einer Zusammenkunft mit Peña Nieto festgehalten.

20:11 Waffenruhe in Syrien hält seit fast vier Wochen weitgehend

New York - Trotz vereinzelter Brüche hält die Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien nach UN-Angaben grundsätzlich seit nunmehr fast vier Wochen. Dies habe für viele einen seltenen Moment Bedenkzeit geboten, und man müsse alles tun, um die Waffenruhe zu festigen und zu verlängern, sagte UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien dem Sicherheitsrat in New York. Russland, die Türkei und der Iran wollen die seit 30. Dezember geltende Waffenruhe mit einem gemeinsamen Mechanismus überwachen. Darauf hatten die Staaten sich bei Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana geeinigt.

19:26 Gambias neuer Präsident kehrt in seine Heimat zurück

Banjul (dpa) – Gambias neuer Präsident Adama Barrow ist nach seiner Vereidigung im Exil im benachbarten Senegal in sein Heimatland zurückgekehrt. Er wurde am Abend von Tausenden Menschen unter hoher Militärpräsenz in der Hauptstadt Banjul empfangen. Wegen der angespannten politischen Lage in dem kleinen westafrikanischen Staat war Barrow vergangene Woche im benachbarten Senegal vereidigt worden. Der abgewählte Präsident Yahya Jammeh hatte bis zuletzt an der Macht festgehalten. Westafrikanische Staaten hatten diplomatisch und militärisch interveniert.