Frankreich Aznavour enthüllt Stern in Hollywood

Nachrichten-Ticker

23:00 Risikoscheu an US-Börsen wegen Notenbanken-Gipfel, Öl, Daten

New York - Die wichtigsten Börsen in den USA haben letztlich moderat nachgegeben. Der Notenbanken-Gipfel in Jackson Hole wirft bereits seine Schatten voraus und sorgte für Zurückhaltung. Sinkende Ölpreise und erneut negativ ausgefallene Konjunkturdaten drückten ebenfalls etwas auf die Laune der Börsianer. Der Dow Jones beendete den Handel 0,13 Prozent tiefer auf 21 783 Punkte. Der Kurs des Euro ging im US-Handel auf moderate Berg- und Talfahrt und wurde zur Schlussglocke an der Wall Street zu 1,1802 US-Dollar gehandelt.

22:49 Zweites Schiffsunglück in Brasilien: 18 Tote

Salvador - Bei einem zweiten Schiffsunglück in Folge in Nordbrasilien sind 18 Menschen ertrunken. Weitere 89 Insassen des gekenterten Schiffs konnten in Gewässern der Bucht vor Salvador de Bahia gerettet werden, wie das Nachrichtenportal "G1" berichtete. Die Ursache des Schiffbruchs ist noch unklar. Nur einen Tag zuvor waren bei einem Schiffsunglück auf dem Xingu-Fluss mindestens 21 Menschen gestorben. Das Schiff war auf dem Amazonas-Nebenfluss Xingu nach Aussagen der Überlebenden in ein Gewitter geraten und gekentert.

22:46 18-Jähriger auf Autobahn von Baggerschaufel erschlagen

Mannheim - Ein 18-Jähriger ist auf der A659 bei Viernheim an der Landesgrenze von Hessen und Baden-Württemberg von einer Baggerschaufel getroffen und tödlich verletzt worden. Der junge Autofahrer war laut Polizei mit einer Reifenpanne liegengeblieben und hatte sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Kurz danach fuhr ein mit einem Bagger beladener Lastwagen unter einer Brücke hindurch, wobei der Bagger mutmaßlich an der Brücke hängenblieb, so dass die Baggerschaufel nach rechts über den Lkw hinausragte. Wenige Augenblicke später traf die Schaufel das Autodach des 18-Jährigen.

22:03 Ein Toter bei bewaffnetem Zwischenfall in Charleston

Charleston - Ein aufgebrachter Angestellter hat in einem Restaurant der US-Stadt Charleston einen Menschen erschossen. Die Polizei überwältigte den Mann, nachdem er kurzzeitig mehrere Geiseln genommen hatte. Dabei wurde er angeschossen und kam in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Während des Zwischenfalls war das historische Zentrum der Stadt abgesperrt. Den Angaben der Polizei zufolge war der Mann in der Vergangenheit mehrmals wegen psychischer Probleme auffällig geworden.

21:49 Aznavour enthüllt Stern in Hollywood

Los Angeles - Die französische Showlegende Charles Aznavour hat nun einen festen Platz in Hollywood. Der Chanson-Star enthüllte auf dem Walk of Fame in Los Angeles die 2618. Sternen-Plakette. Vor Fotografen und Fans posierte der Sänger und Schauspieler auf dem im Bürgersteig eingravierten Stern. In einer kurzen Rede verwies der 1924 als Sohn armenischer Einwanderer in Paris geborene Star auf seine Wurzeln. Es sei fantastisch, zwei Kulturen zu haben, sagte Aznavour auf Englisch.