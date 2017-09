Frankreich Blitz verletzt 15 Festival-Besucher in Frankreich

Nachrichten-Ticker

00:57 CSU für harten europäischen Kurs gegenüber der Türkei

Berlin - Nach der Festnahme zweier weiterer deutscher Bürger in der Türkei verlangt die CSU eine scharfe Reaktion der EU gegenüber Ankara und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. "Erdogan hat mit seiner Willkürherrschaft und der Geiselnahme unbescholtener deutscher Bürger das Fass zum Überlaufen gebracht", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der "Bild am Sonntag". Scheuer forderte: "Sofortiger Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen, Stopp der Finanzhilfen zur Vorbereitung auf diesen Beitritt, keine Ausweitung der Zollunion und eine klare Warnung vor einem Urlaub in der Türkei."

00:53 Frankfurt vor größter Evakuierung der bundesdeutschen Geschichte

Frankfurt/Main - Wegen der Entschärfung einer riesigen Weltkriegsbombe steht Frankfurt am heute Morgen 6.00 Uhr die größte Evakuierungsaktion der bundesdeutschen Geschichte bevor. Nach Angaben der Polizei müssen knapp 70 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Sie können voraussichtlich erst am Abend zurückkehren. Die eigentliche Entschärfungsaktion soll gegen Mittag beginnen und mehrere Stunden dauern. Die 1,8 Tonnen schwere Luftmine war am Dienstag bei Bauarbeiten nahe dem Campus Westend der Frankfurter Goethe-Universität gefunden worden.

00:48 Merkel und Schulz treffen im einzigen Fernsehduell aufeinander

Berlin - Drei Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich Kanzlerin Angela Merkel und ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz ihren ersten und einzigen direkten Schlagabtausch. Beim TV-Duell werden die CDU-Chefin und der SPD-Kanzlerkandidat heute 90 Minuten lang ihre Positionen zu den Themen Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit austauschen. Die in den Umfragen weit hinter der Union liegende SPD erhofft sich von dem Duell eine Wende im Bundestagswahlkampf. Merkel und Schulz werden von vier Journalisten der Sender ARD, ZDF, RTL und Sat.1 befragt.

00:26 Zwei Amerikaner und ein Russe verlassen Raumstation ISS

Moskau - Nach einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt im Weltraum haben sich zwei Amerikaner und ein Russe auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Die US-Astronauten Peggy Whitson und Jack Fischer sowie der russische Kosmonaut Fjodor Jurtschichin bestiegen in der Nacht eine Sojus-Kapsel und dockten von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie die Agentur Tass meldete. Das Raumschiff soll wenige Stunden später gegen 3.22 Uhr MESZ in der Nähe der Stadt Scheskasgan in der kasachischen Steppe landen.

00:20 Blitz verletzt 15 Festival-Besucher in Frankreich

Paris - Beim Einschlag eines Blitzes auf einem Festival-Gelände in Azerailles in der Region Grand Est in Frankreich sind 15 Menschen verletzt worden. Eine etwa 60 Jahre alte Frau sowie ein 44-Jähriger wurden direkt vom Blitz getroffen und schwebten nach offiziellen Angaben in Lebensgefahr, berichteten französische Medien. Das Gewitter war kurz vor Beginn des Festivals "Vieux Canal" ausgebrochen. Der Blitz traf ein Zelt, unter dem die Menschen Schutz gesucht hatten. Die Musikveranstaltung wurde daraufhin abgesagt.