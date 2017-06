Frankreich Endrunde der französischen Parlamentswahl beginnt

04:51 Grüne diskutieren Programm: Kohleausstieg und Sicherheit

04:49 Jury im Cosby-Prozess auch nach 50 Stunden noch nicht einig

Norristown - Die Jury im Strafprozess gegen US-Entertainer Bill Cosby hat auch am fünften Tag der Beratungen noch keine Entscheidung gefunden. Dem 79-Jährigen wird sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Die Geschworenen gingen in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania erneut ergebnislos auseinander. Sie wollen heute weiter beraten. Die Beratungen dauern nun bereits mehr als 50 Stunden. Gelingt keine einstimmige Entscheidung, endet das Verfahren ergebnislos und müsste möglicherweise komplett neu verhandelt werden.

04:18 London feiert 91. der Queen nach

London - Mit der farbenfrohen Parade "Trooping the Colour" feiert Queen Elizabeth II. heute ihren 91. Geburtstag nach. Die öffentliche Feier findet traditionell am zweiten Juni-Samstag in London statt - wenn in Großbritannien erwartungsgemäß besseres Wetter ist als an ihrem eigentlichen Ehrentag im April. Aufgrund der jüngsten Terroranschläge in London gelten diesmal erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Der eigentliche Geburtstag der Queen war am 21. April.