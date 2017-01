02:27 Trump erlässt Einreisestopp für viele Muslime

Washington - US-Präsident Donald Trump hat für viele Menschen aus muslimischen Ländern praktisch einen Einreisestopp verhängt. Flüchtlinge aus Syrien würden bis auf weiteres gar nicht mehr ins Land gelassen, heißt es in einer Anordnung. Das Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen auch aus anderen Ländern wird für 120 Tage ausgesetzt. Außerdem sollen in den kommenden 90 Tagen auch Menschen aus anderen mehrheitlich muslimischen Ländern nicht mehr ins Land kommen dürfen, wenn sie keine Flüchtlinge sind.

02:21 Anfangsverdacht des Betrugs gegen Ex-VW-Chef Winterkorn

01:23 Gabriel reist als Außenminister zuerst nach Paris

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel bricht keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt heute zu seinem ersten Antrittsbesuch nach Paris auf. Bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean Marc Ayrault soll es vor allem um die Zukunft der Europäischen Union gehen, aber auch um Syrien und die Ukraine. Vizekanzler Gabriel war gestern vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt gewechselt. In seiner Antrittsrede hatte er die Europapolitik zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit erklärt.

01:14 Queen Elizabeth II. lädt Trump nach Großbritannien ein

Washington - Die Queen hat US-Präsident Donald Trump nach Großbritannien eingeladen. Und Trump habe die Einladung angenommen, sagte die britische Premierministerin Theresa May nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus. Einladungen zu Staatsbesuchen in Großbritannien spricht zwar offiziell Queen Elizabeth II. aus, sie werden aber von der Downing Street aus politischen Überlegungen arrangiert. Großbritannien will die USA als Partner für ein bilaterales Freihandelsabkommen nach dem Brexit gewinnen.