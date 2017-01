17:06 Empörung nach Bundeswehr-Exzessen in Pfullendorf

Pfullendorf - Der Skandal um sexuelle Nötigung, Mobbing und Demütigungen in einer baden-württembergischen Kaserne hat Empörung und den Ruf nach massiven Konsequenzen für Verantwortliche ausgelöst. Es betreffe etliche Soldaten und Vorgesetzte, sagte Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte des Bundestages, der "Bild"-Zeitung. Es werde jetzt hart durchgegriffen. Ähnlich hatte sich zuvor Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geäußert. In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf Gewaltexzesse und schwerwiegendes Fehlverhalten nach.

17:03 Gabriel und Ayrault: Gemeinsam für ein stärkeres Europa

Paris - Deutschland und Frankreich wollen ihre Kooperation weiter ausbauen, um den Zusammenhalt Europas zu stärken. Der neue Bundesaußenminister Sigmar Gabriel vereinbarte bei seinem Antrittsbesuch in Paris mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault die Bildung von Arbeitsgruppen zu zentralen außenpolitischen Feldern. Beide Länder sollten möglichst in allen internationalen Bündnissen und Organisationen gemeinschaftlich auftreten. Gabriel trat für mehr Selbstbewusstsein Europas auch gegenüber den USA ein. Man habe keinen Grund zur Unterwürfigkeit oder Zurückhaltung.

16:07 Nach Trump-Dekret erste Flüchtlinge auf Flughäfen gestoppt

Washington - Nur kurz nach dem von Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp sind erste Flüchtlinge auf US-Flughäfen gestoppt und in Gewahrsam genommen worden. Wie die "New York Times" berichtet, zählen dazu zwei Iraker in New York. Demnach hat einer der Festgehaltenen in der Vergangenheit zehn Jahre lang im Irak für die US-Regierung gearbeitet. Trump hatte die Einreise aller Flüchtlinge für vorerst 120 Tage verboten. Flüchtlinge aus Syrien bleiben auf unbestimmte Zeit ausgesperrt. Auch für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern ist die Grenze vorerst geschlossen.