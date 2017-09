Frankreich Martinique verhängt wegen Hurrikans "Maria" Ausgangssperre

Nachrichten-Ticker

00:44 Wirbelsturm "Maria" gewinnt an Kraft - Kategorie 4 erreicht

Miami - Der Tropensturm "Maria" hat auf seinem Weg in die Karibik weiter an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Sturm am Abend zu einem Hurrikan der Kategorie 4 herauf. Der Sturm steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Es drohen starker Wind, heftiger Regen und hohe Wellen. Nach der derzeitigen Prognose dürfte "Maria" einen ähnlichen Kurs wie "Irma" einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und im US-Bundesstaat Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet. Mehrere Menschen kamen ums Leben.

00:41 USA schicken mehr als 3000 weitere Soldaten nach Afghanistan

Washington - Die USA schicken mehr als 3000 weitere Soldaten nach Afghanistan. Das sagte Verteidigungsminister James Mattis im Pentagon, wie ein Sprecher bestätigte. Einige der zusätzlichen Kräfte sind demnach bereits auf dem Weg in das Land am Hindukusch. Das US-Militär hat derzeit rund 11 000 Soldaten in Afghanistan. Der Einsatz ist mit fast 16 Jahren der längste Krieg der USA. Die Sicherheitslage in dem Land hat sich mit dem Erstarken der radikalislamischen Taliban zuletzt wieder deutlich verschlechtert.

00:23 Schulz verspricht Einführung der Musterfeststellungsklage

Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Fall eines Wahlsiegs seiner Partei in den ersten 100 Regierungstagen die Musterfeststellungsklage auf den Weg bringen. Das kündigte er in der ARD-Sendung "Wahlarena" in Lübeck an. Der Union und Kanzlerin Angela Merkel warf er vor, dieses Vorhaben blockiert zu haben. Bundesjustizminister Heiko Maas hatte Ende 2016 einen Gesetzentwurf für eine sogenannte Musterfeststellungsklage vorgelegt. Sie soll Klagerechte von Verbrauchern gegenüber Unternehmen - etwa geschädigter Diesel-Fahrer gegen den VW-Konzern - stärken.

00:13 Martinique verhängt wegen Hurrikans "Maria" Ausgangssperre

Fort-de-France - Die Präfektur der französischen Karibikinsel Martinique hat wegen des Durchzugs von Hurrikan "Maria" eine Ausgangssperre verhängt. In hochwassergefährdeten Bereichen müssten die Gemeinden ihre Bevölkerung in Sicherheit bringen, teilte die Präfektur mit. Es stünden 600 Feuerwehrleute, 200 Polizisten, 200 Gendarmen und 500 Soldaten für Kriseneinsätze bereit. "Maria" steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Erst vor eineinhalb Wochen hatte der Hurrikan "Irma" die französischen Karibikinseln Saint-Martin und Saint-Barthélémy heimgesucht.

22:41 Schulz: Mit mir gibt es Neustart in Pflege

Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verspricht für den Fall eines Wahlsiegs seiner Partei einen Kurswechsel in der Pflegepolitik. "Mit mir als Bundeskanzler wird es einen Neustart in der Pflege geben", sagte Schulz in der ARD-Sendung "Wahlarena". Dies würde er in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung auf den Weg bringen, sicherte der SPD-Chef zu. Schulz beklagte: "In der Altenpflege wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten in vielen Fällen." Alte Menschen müssten zum Teil in ihren Exkrementen liegen. "Was für ein Skandal." Das Problem liege in strukturellen Mängeln.