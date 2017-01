16:03 Merkel und Hollande kämpfen für ein starkes Europa

Berlin - Unter dem Eindruck von wachsendem Rechtspopulismus in Europa, des Brexits und Provokationen von US-Präsident Donald Trump rufen Deutschland und Frankreich die EU dringend zu mehr Zusammenhalt auf. "Wir sehen, dass sich die globalen Rahmenbedingungen dramatisch und schnell ändern", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef François Hollande im Kanzleramt. In Trauer vereint legten beide am Berliner Breitscheidplatz, dem Ort des islamistischen Lastwagen-Anschlags vom 19. Dezember mit zwölf Toten, weiße Rosen nieder.

16:00 Gabriel will Außenpolitik und Wahlkampf trennen

Berlin (dpa) – Außenminister Sigmar Gabriel will seine Außenpolitik vom bevorstehenden Wahlkampf trennen. "Dass wir jetzt eine Bundestagswahl haben, sollte uns so wenig wie möglich interessieren", sagte er bei seinem Amtsantritt im Auswärtigen Amt vor mehreren hundert Mitarbeitern. Er begründete das mit den großen aktuellen Herausforderung in der Außenpolitik. Gabriel hatte am Dienstag angekündigt, auf den SPD-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur zugunsten von Martin Schulz zu verzichten - er bleibt aber Vizekanzler.